Mónica Oltra, fallera major

A més de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra és enguany fallera major de la seua comissió, la falla del Cid. O ho és, més aviat, al marge dels seus càrrecs polítics, perquè la líder de Compromís forma part del món de les Falles des de molt abans de tenir un paper rellevant en la política.

La comissió a la qual pertany, d'un barri humil de València, l'ha escollida enguany per a representar-la com la seua figura principal en les festes. I en un acte celebrat la nit d'aquest dissabte li va imposar la banda de fallera major amb tot el cerimonial propi d'aquests esdeveniments.

Amb el seu germà Juan, que va deixar la seua intervenció gravada, com a mantenidor i els seus dos fills encarregats d'imposar-li la banda, com conta el diari Levante-EMV, Oltra va rebre per sorpresa també un missatge gravat del mateix president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.

La presència de la vicepresidenta valenciana en l'ofrena a la Mare-de-dèu dels Desemparats, un dels actes culminants de les festes, va alçar expectació en els seus primers anys com a "celebritat" en la desfilada.

Soy fallera desde hace 20 años y amo mi tierra con toda mi alma. En mi falla soy simplemente Mónica, y eso me encanta #monicaoltracongemio pic.twitter.com/ZYwxxYaL1p — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) December 10, 2016

En una entrevista en Onda Cero al desembre de 2016, Oltra resumia així la seua relació amb les Falles: "Sóc fallera des de fa més de 20 anys i estime la meua terra amb tota la meua ànima. En la meua falla sóc simplement Mónica, i això m'encanta".

La comissió d'Oltra, la dels carrers Ángel de l'Alcázar-José Maestre, usa la denominació El Cid, nom de l'avinguda al costat de la qual es planta, mentre es normalitza la llista de carrers amb la supressió dels noms franquistes acordada per l'Ajuntament que presideix Joan Ribó, també de Compromís.