La PAH intensifica l’impuls de la seua llei estatal d’habitatge després d’haver parat el Constitucional la valenciana

La paralització pel Tribunal Constitucional de la llei valenciana d’habitatge social després del recurs del Govern de Mariano Rajoy ha obligat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a intensificar la seua campanya pública per a impulsar una normativa estatal que impedisca les accions legals en l’alt tribunal, de majoria conservadora, i que té paralitzades mitja dotzena de normes autonòmiques favorables a penalitzar els habitatges buits a favor de les famílies sense recursos.

La plataforma es va reunir ahir a València amb diputats autonòmics del PSPV-PSOE, Compromís i Podem per reivindicar la llei valenciana antidesnonaments paralitzada pel Constitucional fins que dilucide si envaeix competències de l’Estat. El portaveu de la plataforma, José Luis González, va recordar que des de fa uns quants mesos estan presentant als grups polítics en el Congrés la llei que ha d’acabar amb l’especulació en l’habitatge, els desnonaments i els habitatges buits.

González va explicar que autonomies de governs diferents del PP com Catalunya, el País Basc o la Comunitat Valenciana havien aprovat lleis amb què se sentien molt còmodes i que acabaven amb un gran nombre d’injustícies en l’accés a l’habitatge de les famílies amb menys recursos. Aquestes normes havien estat paralitzades pel Govern d’Espanya que hi va recórrer en contra al Tribunal Constitucional. A més, el Congrés, quan hi havia majoria conservadora, havia tombat la iniciativa legislativa popular en favor de la dació en pagament.

Per això, i per a saltar-se aquests atacs contra les normes “legítimes” autonòmiques, la PAH havia iniciat la seua campanya en el Congrés en un moment en què el PP està en minoria i on és possible que els equilibris parlamentaris faciliten l’aprovació d’una llei més progressista.

La Llei d’habitatge de la PAH té cinc propostes pel dret a l’habitatge i contra els desnonaments:

1) Dació en pagament retroactiva, i eliminació i compensació per clàusules abusives.

2) Lloguer assequible, per a garantir estabilitat i preus adequats.

3) Estop desnonaments, perquè no hi haja ni un sol desnonament més.

4) Habitatge social, per a reallotjar famílies en pisos buits en mans de la banca.

5) Subministraments bàsics garantits, perquè tota família tinga accés a aigua, llum i gas.

La idea de la PAH, segons va explicar González, és que els partits confirmen el seu suport a un text de llei que pose fi “a la situació d’emergència habitacional que milers de famílies viuen cada dia a sa casa”.

A la Comunitat Valenciana ja han aconseguit els suports dels partits de la majoria parlamentària autonòmica. Ho van confirmar els diputats de PSPV-PSOE, Compromís i Podem Rafa Briet, Cristina Rodríguez i Antonio Montiel.