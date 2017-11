La renovació de mercats, el Cabanyal, el Parc Central i el centre històric copen les inversions de València

Els mercats municipals, el barri del Cabanyal, el Parc Central i el centre històric seran alguns dels principals beneficiats dels 70,6 milions d'euros que repartirà l'any que ve l'Ajuntament de València en concepte d'inversions.

Amb tot, tal com van comentar l'alcalde de València, Joan Ribó, com el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, durant la presentació dels pressupostos municipals de l'any que ve, les inversions suposaran 220 actuacions que en major o menor mesura arribaran a tots els barris. Aquestes són algunes de les més destacades:

Servei de jardineria. Compta amb una partida de 2,6 milions d'euros per a remodelar una quinzena de jardins, entre ells, el de la plaça del Músic Moreno Gans, Pintor Maella-Samuel Ros, el palmerar de la Gran Via de Germanies, el carrer d'Emilio Lluch o la plaça de Joaquín Dualde. Aquesta partida inclou l'engegada dels horts urbans del parc de la Rambleta.

Mercats municipals. Potser un dels apartats més oblidats en els anteriors mandats. El Mercat del Grau serà un dels més beneficiats amb una remodelació que suposarà una inversió de 2,3 milions d'euros. Però també s'executaran millores en la peixateria del mercat de Russafa (239.000 euros) i en els de Jesús, Castella i el Cabanyal (154.000 euros).

Parc Central. La primera fase d'aquest gran jardí que suposa el 40% de la totalitat del projecte sobre una superfície de 110.000 metres quadrats estarà finalitzada i obrirà a la ciutadania en la primavera de l'any que ve. El projecte inclou la rehabilitació i adequació com a dotacions de les quatre naus de Demetri Ribes a les quals es destinaran 623.000 euros per a reconvertir-les en una seu de la Universitat Popular, un centre sociocultural, un poliesportiu i un centre de serveis socials.

El Cabanyal. L'equip de govern municipal mantindrà el seu compromís amb la revitalització del barri del Cabanyal amb diferents inversions previstes al llarg de l'any que ve. Així, a més de prosseguir amb les diferents projectes ja iniciats de reurbanització de carrers, es destinaran 566.000 euros a la rehabilitació de l'Escorxador, uns altres 236.000 a la rehabilitació de l'edifici de l'oficina del Pla Cabanyal. També es dedicaran 2,1 milions d'euros a la recuperació d'edificis en carrers com els de Sant Pere, José Benlliure o Escalante, 1,1 milions d'euros en un centre municipal de dia per a joves i 530.000 euros per a un centre de serveis socials.

Centre històric. És una altra de les zones de la ciutat que més inversions rep per la coincidència de diversos projectes de gran importància. Per exemple, la peatonalització de la plaça de la Reina, les obres de la qual començaran a l'abril de l'any que ve, es porta més d'un milió d'euros. En l'aparcament de la plaça de la Ciutat de Bruixes, al costat del Mercat Central, que s'executarà l'any que ve, s'invertiran 4,3 milions d'euros i al projecte de recuperació de la muralla islàmica es destinaran 2,2 milions d'euros. A més, es rehabilitarà l'edifici del rellotger, al costat del Micalet (829.000 euros) i s'instal·larà un sistema de protecció contra incendis en la Llotja (73.000 euros).