Ofensiva de partits, associacions, sindicats i empresaris de la Marina i la Safor pel Tren de la Costa

Tots a l'una i disposats al fet que a Madrid s'escolte aquestes comarques perquè, d'una vegada per sempre, el Govern atenga la reivindicació d'unir-les per tren. S'està gestant la que pot ser una mobilització històrica per a reclamar la connexió ferroviària entre la Marina Alta i la Safor. Un fet sense precedents per al qual aquest dimarts es va donar el primer pas a la Casa de la Cultura de Dénia, on es van donar cita representants de tots els partits, organitzacions empresarials d'ambdues comarques, sindicats i associacions veïnals. L'objectiu va quedar clar: que quan arribe el moment que el Congrés dels Diputats aborde la presentació d'esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat, el Govern i la resta de partits tinguen clar que han d'arreplegar el Tren de la Costa.

Per això, la intenció és que el pròxim dia 5 de maig tinga lloc una protesta històrica. Es va decidir que siga a Dénia. Al carrer la Via. En la reunió es va consensuar a més un manifest. En el debat va arribar a córrer perill, però finalment va imperar l'esperit de consens i la voluntat de tots els assistents de no convertir-ho en un assumpte partidista per a no caure en els mateixos errors del passat.

El diputat autonòmic Víctor Soler (PP) va argumentar que el 2011 el Ministeri de Foment i la Generalitat van signar un protocol que contemplava que una part de la inversió havia d'escometre-la la Generalitat. En aqueixa línia, va assenyalar que també caldria exigir al govern valencià que complisca amb la seua part. Però tant l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt (PSPV), com el diputat pegolí Josep Nadal (Compromís), o la també diputada Rosa Mustafá (PSPV) van posar en dubte la validesa d'aquell protocol. Nadal va dir que no es va arribar a signar, i Mustafá que no tenia caràcter vinculant. En qualsevol cas, finalment es va optar per proposar-li al PP una nova redacció del manifest, per a intentar que s'hi sume.

El que no té discussió, malgrat que Soler també va assenyalar no ser partidari de manifestacions, és que el 5 de maig se celebrarà la protesta a carrer la Via de Dénia.

També va introduir una altra possibilitat el diputat Toni Woodward (Ciutadans), que va apuntar que no s'hauria de tancar la porta al fet que el projecte es puga finançar mitjançant la col·laboració públic-privada.

Una altra qüestió que va quedar clara és la voluntat que en el futur Tren de la Costa tinga prioritat l'execució del tram Gandia-Dénia, i que no perda l'essència de tren de rodalies que servisca per a vertebrar el territori de les dues comarques, tot unint a les seues poblacions.