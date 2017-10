La UDEF conclou que Camps va negociar amb Ecclestone comissions per a l’empresa de la Fórmula 1

L’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, va negociar directament amb el magnat de la Fórmula 1 beneficis per a l’empresa privada que va organitzar el Gran Premi d’Europa a València entre els anys 2008 i 2012. En concret, i segons l’informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) de la policia nacional a què ha tingut accés eldiario.es, l’expresident va aconseguir millores en els patrocinis que va obtenir Valmor, societat constituïda per Bancaixa, l’expilot Jorge Martínez “Aspar” i Fernando Roig, president del Vila-real CF.

L’organització d’aquest Gran Premi va acabar amb un forat en les arques públiques valencianes de més de 90 milions d’euros i amb la compra de Valmor per la Generalitat, màxima que investiga el Jutjat d’Instrucció número 2 de València. Hui divendres s’ha alçat parcialment el secret de sumari de la causa en què s’investiga, entre altres, l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps.

La persona clau en aquest procés va ser Belén Reyero, assessora adscrita al gabinet del president Camps entre els anys 2004 i 2013, que va estar en totes les reunions amb el magnat de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, i coordinava les relacions entre les institucions implicades. Els correus electrònics intervinguts sobre les seues negociacions amb Ecclestone pel que fa al contracte del promotor i als drets comercials de la prova revelen que la intervenció de Francisco Camps va ser clau.

Així, segons la UDEF, en un correu electrònic del 14 de març de 2008 remés per Belén Reyero a la representant de les empreses All Sport, relatiu a la negociació del canvi de les condicions del contracte comercial principal, li fa menció al contingut de la proposta del promotor –Valmor–: “Les expectatives del promotor durant les nostres negociacions van ser que el títol de patrocini valia quasi cinc milions, ja que suposava que incloïa els mateixos drets per a Telefónica que en el cas del contingut del contracte per a Montmeló. Això és el que van entendre el president i el promotor, així que nosaltres estarem disposats a revendre aquest dret per almenys tres milions d’euros”.

Extracte del sumari del cas Valmor que investiga irregularitats en el Gran Premi de Fórmula 1 de València

Un altre correu del 27 de març de 2008 apunta que “a pesar de tractar-se d’un contracte tipus, després de negociació del president, que APM acceptara firmar un document de modificació del seu contracte ( side letter), que regulava diversos aspectes a favor del promotor. (*) Negociació del president acceptada per Ecclestone: que el promotor valencià poguera vendre directament el title sponsor i el naming right”. I afig: “Ecclestone, en la reunió celebrada a Londres el 4 d’abril de 2008, va acceptar que el promotor venguera el title sponsor a Telefónica amb el mateix contingut que Telefònica té a Montmeló (va comentar literalment que d’ací podríem traure més de cinc milions d’euros)”.

Extracte del sumari del cas Valmor

Però no sols la UDEF considera que Camps va intervenir a favor de l’empresa privada Valmor. La Fiscalia Anticorrupció assegura que hi ha nombrosos correus electrònics –dels 105.000 inervinguts– que acrediten la intervenció “personal” de l’expresident en la negociació directa de condicions econòmiques a favor de Valmor.