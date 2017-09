La Vall d'Alba comença a retirar les plaques de l'exnúmero dos de Carlos Fabra condemnat per corrupció

L'Ajuntament de la Vall d'Alba (Castelló), localitat de 2.800 habitants que Francisco Martínez Capdevila, del PP, va governar durant 24 anys, ha començat a retirar les plaques existents en el municipi que al·ludeixen a ell.



Martínez, que va ser número dos del condemnat Carlos Fabra com a vicepresident de la Diputació de Castelló, està al seu torn condemnat per corrupció i els socialistes van proposar que es retiraren per això les plaques que va col·locar durant el seu mandat. L'ajuntament, que segueix governant el PP, va aprovar al juny aqueixa mesura amb els vots del PSPV-PSOE i l'abstenció dels populars. Ara, ha començat a executar-se la decisió, "encara que d'una forma més lenta del que se seria aconsellable", assenyala el portaveu socialista a la Vall d'Alba, Fernando Grande.



Francisco Martínez està condemnat en ferm a vuit mesos de presó per un delicte de negociacions prohibides en relació a un projecte de construcció d'una depuradora a Borriol, que va cometre sent vicepresident de la Diputació. La fiscalia reclama una pena d'11 anys de presó per a ell en un altre cas judicial per la compravenda irregular de terrenys a la Vall d'Alba, on hauria utilitzat el seu càrrec d'alcalde per a acaparar sòl.



Segons ha denunciat el PSPV-PSOE, en el ple celebrat aquest divendres, l'alcaldessa del PP, Marta Barrachina, ha assegurat que per a ella "la retirada de les plaques no és una prioritat". El portaveu socialista ha respost que, per al seu grup i per al poble de la Vall d'Alba, "la dignitat sí és una prioritat".