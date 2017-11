Guanyar Alacant renuncia a les competències i deixa sol a Echávarri amb els cinc edils socialistes

Gabriel Echávarri s’ha quedat només amb el suport dels altres cinc regidors del PSPV en el govern municipal d’Alacant –sis de 29–. Si fa a penes una setmana eren els edils de Compromís els que abandonaven l’equip de govern després de conéixer-se el processament de l’alcalde pel pretés fraccionament de contractes en la Regidoria de Comerç, aquest dimecres han estat els cinc regidors de Guanyar Alacant (Miguel Ángel Pavón, Marisol Moreno, Daniel Simón, Julia Angulo i Víctor Domínguez) els que han presentat per registre l’escrit de renúncia a les seues competències.

Guanyar Alacant havia donat com a data límit aquest dimecres 15 de novembre perquè Echávarri –que també està imputat per l’acomiadament d’una funcionària, cunyada del portaveu popular en el consistori, Luis Barcala– renunciara a l’alcaldia, circumstància que no s’ha produït. Així, la coalició justifica la seua decisió davant del “continu incompliment del programa pacte subscrit” per PSPV, Compromís i Guanyar Alacant, la qual cosa expliquen que ha suposat un “entorpiment continu i deliberat en el desenvolupament de les nostres funcions, i una desconsideració més que evident cap a la ciutadania”. Unes circumstàncies “agreujades” per la “doble imputació” d’Echávarri.

“Alguns de nosaltres ja hem estat en tasques d’oposició, i vam aconseguir derrocar Sonia Castedo i obrir la porta a un govern alternatiu d’esquerres per a Alacant”, han explicat, i han afegit que “Echávarri caurà, més tard o més prompte, i la ciutat tornarà a recuperar la dignitat perduda”.

Així mateix, confien a obtenir els quinze vots per a rellevar l’alcalde, que asseguren que “s’ha ficat en un atzucac i ha arrossegat a la ciutat amb ell”. No obstant això, insisteixen en que no “permetran” que el PP guanye l’alcaldia.

El PP ‘s’ofereix’

Des del Partit Popular s’han oferit a la resta dels partits per a formar un “govern d’excepció” sense “càlculs electorals” davant de la permanència d’Echávarri com a “alcalde ocupa”, ja que no estar vigent el pacte que li va permetre accedir a l’alcaldia: “ha deixat de tenir la legitimitat democràtica”. Així, el PP, amb huit regidors, reclama per a ells el càrrec davant de la situació de “gravetat, inestabilitat i desprestigi” de la ciutat. “El PP garanteix estabilitat”, ha assegurat el president provincial del PP, José Císcar.

L’“interés general”

El president de la Generalitat i líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, ha reconegut el “problema de governabilitat” que hi ha a Alacant, encara que ha matisat que no és “només d’una persona”, en referència a Echávarri, que s’aferra al càrrec i es nega a presentar la renúncia. El secretari general ha instat a resoldre aquesta situació “amb tranquil·litat” i pensant en l’“interés general” abans que en interessos “partidaris”.