Una brigada especial de tècnics vigilarà les avaries en els problemàtics canvis de via de l’AVE València-Castelló

Els problemes tècnics que està generant el tercer carril entre València i Castelló per a la circulació dels trens d’alta velocitat que enllacen amb Madrid han obligat l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), dependent del Ministeri de Foment, a prendre mesures dràstiques.

Segons han informat fonts sindicals a eldiario.es, l’empresa pública acaba de tancar un acord amb un equip de manteniment format per sis o set operaris la funció principal dels quals serà estar preparats a cada pas de tren d’AVE per si hi haguera incidències, especialment en els canvis de vies situats a Sagunt i Alboraia “on hi ha problemes quasi diàriament”.

Les mateixes fonts han explicat que aquest grup de treballadors, situats en la base de Sagunt, fins ara feia les seues funcions (manteniment de senyals, electrificació, vies) entre setmana cada matí.

No obstant això, en virtut d’aquest acord, adaptaran els seus horaris a la circulació de l’AVE i passaran a treballar matins, vesprades i caps de setmana.

I és que l’operació de canvi de vies és una de les més complexes des del punt de vista tecnològic, a causa del tercer carril instal·lat, una opció que els mateixos tècnics d’Adif van desaconsellar al seu moment.

De fet, tant a Sagunt com a Alboraia s’ha de reduir significativament la velocitat i es perden entre tres o quatre minuts en cada operació: “Si no es pot activar el canvi de vies de manera elèctrica, s’ha de fer manual, però per a fer-ho hi cal personal que estiga pendent i es desplace en cas de necessitat”.

Aquest va ser precisament el problema que va tenir l’AVE que va inaugurar el servei entre Madrid i Castelló amb el president del Govern, Mariano Rajoy, a bord del tren: el canvi de via automàtic no va funcionar i el comboi va quedar parat 20 minuts a Sagunt fins que es va desplaçar un operari que va poder fer-ho de manera manual.

D’aquesta manera, la nova brigada estarà preparada amb una furgoneta a cada pas de l’AVE per a acudir en cas de necessitat, fins i tot es desplaçarà cada matí des de Castelló a Sagunt alhora que el primer tren.

“En cap altra explotació de l’AVE hi ha un equip tècnic semblant, tan sols passa el tren explorador abans de l’horari comercial”, han comentat les mateixes fonts.

A més, per a complementar aquesta mesura, Renfe ha decidit posar un auxiliar de cabina amb el maquinista, una acció de seguretat addicional que, segons les fonts consultades, tampoc és habitual en les línies AVE.

Més obres amenacen els rodalies

La instal·lació del tercer carril en el tram València-Castelló ha estat sempre embolcallada d’incertesa. No debades, aquesta solució tècnica per a donar pas a trens d’amplada internacional per vies d’amplada ibèrica està pensada per a trams curts en què no cap una altra plataforma (per exemple, túnels).

No hi ha un tram tan llarg de tercer fil com el que s’ha executat entre les capitals valencianes, per la qual cosa els problemes que estan sorgint han d’anar resolent-se sobre la marxa, ja que no hi ha una experiència prèvia.

Per aquest motiu, els trens només poden arribar a una velocitat màxima de 160 quilòmetres per hora entre València i Castelló, la meitat de la velocitat comercial d’un AVE.

A més, la implantació del tercer carril sobre les vies dels rodalies va suposar més d’un any de retards i massificació en la línia C6 que uneix València amb Castelló, uns problemes que podrien reeditar-se en breu, quan comencen les obres d’implantació del tercer carril en l’altra via.

Huit retards per problemes tècnics

La línia AVE Madrid-Castelló ha registrat des que es va posar en marxa quasi una desena de retards per problemes tècnics de diferent índole.

A més del registrat el dia de la inauguració, els més importants es van produir el 28 de gener, quan no va poder eixir el tren des de Castelló per una avaria i els viatgers van haver d’agafar els rodalies fins a València; el dia 29 de gener amb un retard de 18 minuts entre Madrid i València; el 10 de febrer passat amb una demora de mitja hora per un problema tècnic en el tren que va haver de parar en l’estació de València; i l’última es va produir el passat 13 de febrer amb un retard de 34 minuts en l’arribada a Castelló per un problema de senyalització entre Madrid i València.