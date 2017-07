La Diputació impulsa l'eficiència energètica i la reducció de residus en els ajuntaments

L'economia circular és un concepte econòmic que s'interrelaciona amb la sostenibilitat, l’objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinga en l'economia durant el major temps possible, reduint al mínim la generació de residus. Una idea amb la qual moltes empreses europees ja estan treballant i que a Espanya comença a florir.

Amb la intenció d'acostar aquest principi als ajuntaments s'ha organitzat la I Circular Energy, que ha tingut lloc en el Saló de Reines de la Diputació de València, i que ha estat organitzada per AVAESEN, l'Associació Valenciana d'empreses del Sector de l'Energia. “La institució provincial està alineada a fer el que estiga en la seua mà perquè l'economia circular arribe als municipis i d'allí a Europa”, ha assenyalat el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes.

Es tracta d'implementar una nova economia, basada en el principi de “tancar el cicle de vida” dels productes, els serveis, els residus, els materials, l'aigua i l'energia, proposant un nou model de societat que optimitze els ‘stocks’ i els fluxos de materials, energia i residus, amb l'eficiència com a meta. En la jornada s'han exposat alguns casos pràctics d'empreses que ja han apostat per la gestió eficient dels residus com a model de negoci.

D'aquesta manera, han intervingut representants de Greene, que es dedica a la gasificació de residus sòlids urbans; i de Veolia, l'àmbit d'actuació del qual està relacionat amb la valorització de residus urbans i industrials. Així mateix, s'han exposat els exemples dels ajuntaments de Torrent i Riba-roja, municipis que han apostat per la innovació i l'eficiència.

De fet, Torrent va ser una de les primeres localitats valencianes a dur a terme els protocols per a convertir-se en Smartcity, mentre que Riba-roja forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. A més, la Diputació de València ha posat en valor els serveis que des de l'àrea de Medi Ambient s'ofereixen als ajuntaments adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, com l'inventari d'emissions i els plans d'actuació.

“En dos anys de govern hem obtingut al voltant de 116 milions d'euros des de l'àrea per a finançament de projectes, la qual cosa significa que aquest tipus d'iniciatives tenen molta cabuda a Europa”, ha indicat Nofuentes, qui ha posat en valor el treball realitzat per la Corporació per a donar eixida a projectes innovadors. En aquest sentit, el diputat ha apostat per portar les conclusions de la trobada a Europa.