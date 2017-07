Fusió de turisme i esport amb les etapes de la Vuelta a Llíria i Sagunt

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el director de la Vuelta, Javier Guillén, han presentat aquest dilluns en les Termes Romanes de Llíria les etapes valencianes de la ronda ciclista, que es correran el 24 d'agost amb final a Sagunt i el 25 d'agost amb eixida a Llíria.

En paraules de Rodríguez "la consolidació de la Vuelta en la nostra província és un pas més en l'acostament d'aquesta institució cap a les comarques, que estem duent a terme no solament en l'àmbit de la gestió i els serveis, sinó també a través de projectes culturals i esdeveniments esportius".

Rodríguez, qui ha agraït el treball de les diputades d'Esports i Turisme, Isabel García i Pilar Moncho, i la implicació dels municipis que travessarà la carrera, ha destacat “el bon estat de les carreteres de la xarxa provincial, fruit de l'esforç per la conservació i el reforç de la seguretat vial de l'àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí”, al mateix temps que ha recordat “l’obsessió amb la qual treballem per protegir als ciclistes que cada cap de setmana ixen de ruta i que mantenen viva la gran afició que existeix a València per aquest esport”.

El president provincial ha afegit que les xifres de la Vuelta justifiquen la inversió realitzada per les àrees d'Esports i Turisme, ja que “pocs esdeveniments tenen la capacitat de difondre els tresors turístics de les nostres comarques amb 3 hores de retransmissió en directe per televisió, a través de 40 canals que ofereixen el senyal a prop de 200 països”. La Vuelta 2016 va deixar en la província de València un impacte econòmic de 500.000 euros en al voltant de dues nits.

L'amfitrió de l'acte, Manuel Civera, ha definit l'etapa que parteix de Llíria com “un element dinamitzador del patrimoni d'un municipi emprenedor i acollidor”. L'alcalde, qui ha rebut als responsables de la Diputació i la Vuelta en el Santuari de Mura, un centre de peregrinació amb 2.000 anys d'història declarat Bé d'Interès Cultural, ha agraït a Rodríguez i Guillén “aquesta finestra al món que ens ajuda a vendre'ns com a ciutat”.

Tant en l'arribada a Sagunt com en l'eixida de Llíria, els aficionats podran gaudir d'una fan zone i del contacte amb els protagonistes de la carrera, ja que la zona en la qual se situen els autobusos dels equips està oberta al públic. Així ho ha explicat el responsable de la ronda ciclista, que per a finalitzar la seua intervenció ha esmentat l'ascensió a un port com El Garbí, icona del cicloturisme que “s'ha convertit en un fenomen de masses pel qual també hem de treballar”.

Fusió de turisme i esport

La diputada d'Esports, Isabel García, ha afirmat que la Diputació aposta per l'esport en totes les seues expressions i àmbits, tant en clubs i esdeveniments d'elit com en el foment de l’esport base. La diputada de Turisme, Pilar Moncho, destacava que la Vuleta "dóna a conéixer els seus municipis i totes les coses bones que tenen".

Finalment, Jorge Rodríguez ha posat en valor la capacitat d'organització dels responsables de la Vuelta i ha deixat les portes de la província obertes a la carrera, per la seua capacitat per a vertebrar i oferir els atractius de les comarques valencianes al món.