La Marjal dels Moros de Sagunt rep una aportació extraordinària de 100.000 m³ després de patir l’incendi

100.000 m³ procedents del Xúquer es la aportació extraordinària que ha arribat a la Marjal dels Moros a Sagunt, que recentment va resultar afectada per un incendi. Este cabal suposa destinar part de l’aigua de torn de la séquia de Moncada, que arriba fins Puçol.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer és la que ha autoritzat esta injecció hídrica que alleujarà la situació del zona humida, després d’un llarg període de sequera, i permetrà incorporar la matèria orgànica mineralitzada de l’incendi com a nutrient al sòl i la vegetació d’este important espai natural.

La consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián, va sol·licitar recentment a la presidenta de la Confederació, María Ángeles Ureña, la col·laboració per a poder mantindre els nivells hídrics necessaris en esta zona humida, que és una de les poques ubicades en la proximitat de l’àrea metropolitana de València.

El 4 de gener es va iniciar un incendi en les proximitats del motor de Faneca, en el terme de Sagunt, que va acabar afectant la marjal en una superfície de 320 hectàrees. Una vegada extingit l’incendi, els equips de Vida Silvestre de la consellera d’Agricultura i Medi Ambient van demanar in situ tota la informació sobre els efectes del sinistre i van iniciar les primeres actuacions per a potenciar la recuperació de l’ecosistema.

Són actuacions consistents en la neteja i retirada de restes de tanques, senyals i cartells, passarel·les i altres infraestructures d’ús públic, així com fangueig de parcel·les afectades on la presència de l’aigua feia possible esta tècnica, que amb l’increment d’aigua es fa més fàcil: es tracta d’afavorir la incorporació de matèria orgànica al sòl i la seua disponibilitat per a la regeneració de la vegetació estructural del zona humida.

També s’ha treballat en la restitució d’infraestructures hidràuliques necessàries per a la gestió de l’aigua disponible, que, bàsicament, són els sobrants del torn de Moncada que arriba al límit sud-oest de la marjal, i en la neteja de séquies i anguileres que permeten la circulació de l’aigua.

L’impuls a la protecció de la Marjal dels Moros inclou l’elaboració del primer pla director d’esta zona humida, que està ultimant-se. Suposa un important instrument per a millorar la gestió d’este espai i aplicar les mesures de gestió activa que garantisquen el bon estat de conservació dels seus hàbitats i espècies.