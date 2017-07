El PP reclama la denominació oficial de "Meseta" per a la comarca de la Plana d'Utiel-Requena

'Meseta de Requena-Utiel' és la proposta del PP per a la denominació de la comarca en lloc de l'actual nom de 'Plana d'Utiel-Requena', i aquest canvi que propugnen els populars reclamarà el suport de l'ajuntament en el pròxim ple, i que així manifeste la disconformitat amb el nom de la comarca que apareix en la Proposició de Llei sobre delimitació territorial comarcal.

El PP destaca que en aquesta Proposició de Llei apareix Requena com a capital de la comarca, "la qual cosa és completament cert i correcte", però el que afirmen "no apareix bé, i d'ací el motiu d'aquesta moció és el nom de la comarca, que ve com 'Plana d'Utiel-Requena'". La moció dels populars destaquen que la denominació no coincideix amb el nom proposat pel CER (Centre d'Estudis Requenenses) o per historiadors com Juan Piqueras Fava, o el cronista oficial de Requena, Fermín Pardo Pardo, o l'arxiver municipal, Ignacio Latorre Zacarías, de 'Meseta de Requena-Utiel'.

En la seua argumentació el PP afirma que "'plana' quedaria reservat, geofísicamente, a zones planes al nivell del mar (per exemple la Plana de Castelló) no es pot aplicar per tant a la nostra comarca, ja que el territori es troba a una altura mitjana de 700m. s.n.m. en tot cas seria Altiplà, encara que millor Meseta".

A més també esmenen l'ordre de les seues principals ciutats afirmant que hauria de ser "per descomptat, Requena-Utiel i no a l'inrevés, perquè la ciutat de Requena ha exercit com a capital política, administrativa, judicial, militar i religiosa sempre".

El PP critica que "Requena ha sigut tractada de forma injusta des de l'any 1988 (any en el qual es va aprovar la Proposta de demarcacions territorials homologades), que encara que no sent oficial, el nom de la comarca que allí s'arreplegava, ha sigut pres per a cartografia, textos, estadístiques i documents de la Generalitat, generant una profunda confusió entre la ciutadania i ocasionant un greu perjudici a la ciutat de Requena i als seus habitants. Creiem que ha arribat el moment d'esmenar aquest crebant lingüístic".