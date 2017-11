Primer pas per transformar en via verda l’antic traçat del trenet Carcaixent-Gandia-Dénia

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València treballa perquè els municipis de Carcaixent i Dénia tornen a estar connectats mitjançant una via verda que discorrerà per l’antic traçat del trenet Carcaixent-Gandia-Dénia, que va unir aquestes localitats fins l’any 1974. L’itinerari, d’una longitud total de 66 kilòmetres, també implicarà als nuclis poblacionals d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, continuarà per la comarca de la Safor, i servirà de nexe d’unió entre Oliva i el nord de la demarcació d’Alacant.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, i tècnics d’aquest mateix departament han mantingut una reunió de treball amb el representant de la Comissió de Treball per a la Via Verda Trenet de Carcaixent, Pep Carreres, i el director de projectes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), Maximiliano Cuevas, en la que s’han abordat diferents aspectes per a l’execució d’aquest projecte i la redacció de l’estudi de factibilitat per al condicionament del traçat.

L’elaboració de l’estudi de factibilitat, a càrrec de Fundación de los Ferrocarriles Españoles, constitueix el primer pas per a la creació d’aquesta via verda, el qual pretén reunir la màxima implicació i consens, a nivell local, per part de tots els agents implicats en la iniciativa. L’objectiu essencial d’aquest document rau en analitzar les possibilitats d’ús alternatiu com a via verda que acredita aquest traçat de ferrocarril en desús, sobre el traçat finalment considerat.

Josep Bort ha avançat que aquesta via verda “servirà com a element de vertebració de la zona, un eix transformador clau per als municipis, que facilitarà la connexió entre els diferents nuclis rurals mitjançant un itinerari que fomenta el contacte i el respecte pel medi natural, a més d’atresorar una elevada riquesa paisatgística”. Una vegada posat en funcionament, “aquest eix millorarà la qualitat de vida als municipis i ciutats, així com també els nostres hàbits de mobilitat saludables. I a més, es crearan noves oportunitats d’ocupació gràcies a les activitats econòmiques associades a l’ús de la bicicleta i al desenvolupament no motoritzat del territori”, ha subratllat el responsable de l’Àrea de Medi Ambient.

Per això, Josep Bort ha reiterat el suport de la Diputació de València a la recuperació d’aquest traçat. “Tenim un compromís amb els pobles i amb la Comissió de Treball Supramunicipal Via Verda ‘Trenet de Carcaixent’ per tal de donar suport a un projecte que considerem vital”. En conseqüència, “hem posat en marxa aquest estudi de factibilitat que és clau per no perdre de vista la realitat del territori, saber quins són els objectius a assolir i els passos a seguir per fer del somni de la Via Verda una realitat”, ha remarcat el diputat.

Per la seua part, Pep Carreres ha ressaltat “la importància” de que la Diputació se sume al projecte i a la Comissió de Treball per a la Via Verda Trenet de Carcaixent, la qual cosa, unit a l’estudi de factibilitat, “dóna peu a un canvi d’estratègia en la conceptualització del projecte, que ens permet avançar més ràpid en la seua execució i concebre’l com a iniciativa impulsora d’una xarxa alternativa al transport motoritzat”.

Actualment es treballa en detectar i analitzar els possibles problemes i discontinuïtats existents en el traçat, ja siguen aquests tècnics en la infraestructura, patrimonials sobre els terrenys, o de qualsevol altre tipus, que afecten la viabilitat de la recuperació del traçat com a via verda; i si escau, iniciar les solucions de disseny, jurídiques o traçats alternatius necessaris per donar continuïtat als recorreguts.

Al llarg de les properes setmanes s’iniciarà una ronda de contactes amb els diferents representants municipals per tal de consensuar el conjunt de solucions que consideren més adients, d’acord amb les particularitats del territori i les necessitats acreditades per cadascuna de les localitats.

Atractiu turístic

Els diferents agents que impulsen la recuperació d’aquest antic traçat de ferrocarril -considerada la primera línia de via estreta a l’Estat espanyol- asseguren que la implementació del projecte afavorirà que turistes de la costa, veïns i veïnes de la Safor, així com un gran nombre de cicloturistes puguen endinsar-se en la comarca de la Ribera i a l’inrevés, ja que el trajecte resulta pràcticament pla i discorre per enclavaments de gran bellesa paisatgística i cultural, com el Monestir de la Valldigna, el Convent d’Aigües Vives i les immediacions del parc natural de la Murta, a les localitats d’Alzira i Carcaixent.