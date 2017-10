El programa per a no oblidar la repressió franquista arriba a 96 municipis valencians

‘La Memòria a la Biblioteca’ es va iniciar amb la intenció de fer arribar a tots els racons de la província informació sobre la Guerra Civil i la posterior repressió. El programa de la Diputació de València, que compleix la seua segona edició, arriba a 96 municipis valencians per a oferir llibres i còmics de qualitat, gratuïts i adequats a diferents públics.

“Des de l'arribada del nou govern de la Diputació, estem complint amb el deure de les institucions públiques amb la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes de la repressió franquista. Volem que les generacions que han crescut en democràcia coneguen el seu passat, perquè els pobles que no coneixen la seua història estan destinats a repetir-la”, ha assenyalat la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo.

Així, ‘La Memòria a la Biblioteca’ torna amb l'objectiu de facilitar a qualsevol ciutadà de la província l'accés, sense cap cost, a informació sobre aquest període de la història recent. El projecte arriba a un total de 96 biblioteques públiques municipals, i compta entre ells la nova adhesió dels municipis de Requena, Meliana, Alginet i Catarroja.

La participació en aquest projecte no suposa cap cost per als Ajuntaments, que reben com a donatiu una selecció bibliogràfica feta per la delegació de Memòria Històrica de la corporació provincial. Aquesta recopilació de títols naix de l'interès en presentar una àmplia gamma de visions que reflectisquen les vivències durant la Guerra Civil i la repressió durant el franquisme. Així mateix, en l'actual campanya s'ha posat un especial èmfasi en la qüestió de les dones i la infància.

A més de la qualitat dels continguts, s'ha tingut en compte l'elecció de formats multimèdia i el format en còmic, amb l'objectiu d'atraure a un públic més ampli. Entre els títols seleccionats existeixen premis nacionals, còmics i DVD, a més d'obres editades mitjançant crowfunding i altres tantes de prestigiosos historiadors i investigadors valencians.

D'altra banda, la delegació encapçalada per Pérez Garijo ha donat suport amb aquest projecte a les associacions i editorials compromeses amb aquest camp de recerca; a més, s'ha afavorit la compra d'exemplars directament a l'editor i no a distribuïdores i intermediaris.