La Policia recupera un gravat i obres de Vicent Andrés Estellés robades en el domicili del seu fill

La Policia ha recuperat un gravat pertanyent a la família de l'escriptor Vicent Andrés Estellés que va ser robat del domicili d'un fill del poeta a l'octubre de l'any passat i va ser localitzat en una llibreria que ho havia adquirit en un mercat ambulant de Corbera (València).

El quadre recuperat va ser realitzat per un artista valencià com a obsequi a la família del poeta, per la qual cosa tenia un gran valor sentimental per a la família del mateix, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

El gravat, i un exemplar d'una obra literària de l'escriptor valencià, van ser localitzats en una llibreria del centre de València que pel que sembla havia adquirit les obres en un mercat ambulant de la localitat de Corbera (València).

Aquests efectes van ser sostrets del domicili d'un fill de Vicent Andrés Estellés, juntament amb nombroses obres literàries de l'escriptor, a l'octubre de l'any passat.

Les recerques es van iniciar en tenir coneixement els policies que entre els mesos d'octubre i desembre de l'any passat s'havien produït a Burjassot tres robatoris en el domicili familiar d'un fill d'un poeta valencià en els quals s'havien apoderat de nombroses obres d'art i llibres que pertanyien al llegat del seu pare.

En l'últim robatori, els agents havien detingut als autors in fraganti, una dona i un home de 28 i 29 anys d'origen espanyol, quan fugien del domicili carregats amb borses d'esport en que el seu interior hi havia objectes sostrets de l'interior de l'habitatge.

Els policies van recuperar nombrosos llibres pertanyents a la família del poeta, i van aconseguir recuperar altres efectes després de practicar el registre en el domicili dels detinguts

Els agents van esbrinar que un exemplar d'una obra literària sostreta del domicili havia aparegut en una llibreria del centre de València, per la qual cosa després de realitzar diverses comprovacions van esbrinar que aquesta llibreria, a més d'aquest exemplar, hauria adquirit en un mercat ambulant de la localitat de Corbera.

La Policia va lliurar el gravat a la família del poeta en la Comissaria de Burjassot.