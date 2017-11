Ford invertirà 750 milions en la fabricació del Kuga a Almussafes

La multinacional Ford invertirà 750 milions d'euros en la fabricació de la pròxima generació del model Kuga en la planta d'Almussafes (València), un vehicle "molt important per a Ford" per ser "un dels cotxes que millor es ven".

Així ho ha avançat el director de fabricació de Ford Europa, Dirk Heller, després de la reunió que ha mantingut al palau de la Generalitat amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, juntament amb el president de Ford Espanya, Jesús Alonso, i altres responsables de l'empresa.

Heller ha afirmat que aquesta inversió reafirma el compromís de Ford amb Espanya i amb la Comunitat Valenciana, i s'ha mostrat molt orgullós de la planta d'Almussafes i molt agraït pel "suport continuat" que reben per part del Govern valencià i del Govern d'Espanya.

Ha defensat la importància de ser "competitius de cara al futur" doncs açò pot garantir que nous productes es fabriquen a València, ha dit, i ha confirmat que la valenciana seguirà sent l'única que fabrique el Kuga a Europa.

El director de Fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos, ha destacat que el Kuga representa en aquests moments el 50 % de les producció de la planta d'Almussafes, i ha assenyalat que la fabricació de la nova generació d'aquest model ajudarà a mantenir l'ocupació existent, encara que no crearà nous llocs de treball.

Els responsables de Ford no han volgut avançar cap dada sobre els terminis i xifres de fabricació ni sobre les característiques del nou Kuga, però han afirmat que les expectatives són grans, ja que en aquests moments aquest model representa el 50% de la producció de la planta i entre el 22 i el 25% a nivell Europeu.

El president de la Generalitat, per la seua banda, ha afirmat que es tracta d'un dia "especialment important per a l'economia valenciana, per al futur de la Comunitat Valenciana, per a la prosperitat, l'ocupació" i per a la nova economia que el Govern valencià vol abraçar.

Ha agraït aquesta "aposta decisiva per al futur" de la planta d'Almussafes per part de Ford, que, al seu judici, suposa "un plus de confiança a la Comunitat Valenciana", i ha assegurat que la multinacional ha pres "una bona decisió" de la qual no es va a penedir.

Puig ha afirmat que estan "encantats i feliços" per una aquesta decisió "extraordinàriament important per al manteniment i promoció de l'ocupació" i per a configurar "aqueixa Comunitat en la qual el sector industrial ha de tenir un pes fonamental".