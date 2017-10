El ministre de Foment reitera que el finançament del Corredor Mediterrani està garantit

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat aquest dimarts que no va a haver-hi ni un sol metre del Corredor Mediterrani que no es vaja a fer per falta de recursos, doncs hi ha finançament suficient, i ha assegurat que es compliran els terminis.



De la Serna, que ha participat aquesta vesprada a Madrid en una Trobada pel Corredor Mediterrani, ha indicat que només queda un terç de l'obra per executar, uns 7.500 milions d'euros del total de 21.400 milions quantitat a la que ascendeix aquesta infraestructura ferroviària.



El ministre ha confirmat que en 2020 les obres del Corredor Mediterrani, que enllaçarà Algesires (Cadis) amb la frontera francesa, estaran finalitzades fins a Múrcia i les previsions són que arribe a Algesires en 2023, podent-se avançar en els terminis.



Ha afegit que parlar avui d'aquest corredor ferroviari no és només explicar un compromís del Govern d'Espanya, doncs ara com ara totes les obres estan "desembossades" i es troben en execució en major o menor grau.



De la Serna, en un acte en el qual les al·lusions dels dirigents empresarials i del ministre a la situació a Catalunya han sigut contínues, en contraposició amb el projecte d'unió entre regions que suposa el Corredor Mediterrani, ha afirmat que aquesta infraestructura és un "projecte d'interès estratègic" per al Govern.

Un instant de l'acte reivindicatiu del Corredor Mediterrani celebrat a Madrid @Corredor_Med

"Accelerar més" el projecte

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat "accelerar més" el projecte del Corredor Mediterrani i ha reclamat "concrecions" que confirmen la voluntat política del Govern per impulsar aquesta infraestructura ferroviària, sobre el qual ha afirmat que mantenen un diàleg "molt més positiu que en l'època anterior".



El president s'ha pronunciat sobre les declaracions del ministre de Foment, Íñigo de la Serna: "Sí que és veritat que no hi ha cap restricció econòmica". Des del Govern valencià demanen que, "per exemple, la connexió amb Alacant s'avance i hi haja concrecions en voluntat política", ha manifestat Puig, qui també ha lamentat que "s'ha perdut molt temps".



Precisament, aquest dimecres Puig i De la Serna mantindran una trobada en la qual s'abordarà la denominada Agenda Valenciana d'Infraestructures que, a més del Corredor, inclou actuacions pendents en carreteres i ferrocarrils de la Comunitat Valenciana.



El cap de l'Executiu valencià ha valorat l'actitud de l'actual Govern central i ha reconegut que existeix un "millor clima" i una "versió del diàleg molt més positiva que a l'època anterior". No obstant açò, ha demanat que "s'inicien accions com més prompte millor".



Una realitat inajornable



La trobada, que ha sigut convocada sota el lema 'Una realitat inajornable', representa el major acte en demanda del Corredor Mediterrani celebrat fins avuí, ja que ha comptat amb la presència de prop de 1.500 empresaris i diferents representants de la societat civil, units per a reivindicar aquesta infraestructura ferroviària.



"Tot el que representa aquest moviment, organitzat pels empresaris valencians i al que s'han sumat empresaris de tot el Corredor, és extraordinàriament positiu perquè ajuda a visibilitzar a la Comunitat Valenciana", ha manifestat Puig sobre aquest tema.



En aquest sentit, ha recordat davant els mitjans de comunicació que "el problema valencià" que representen el finançament, la infrainversió, el Corredor Mediterrani o el deute històric "existeix", i que esdeveniments com aquest ajuden "en positiu" a fer front a aquestes circumstàncies.



En aquesta cita també han participat el president d'AVE, Vicente Boluda; el president de la Cambra de comerç d'Espanya, José Luis Bonet; o el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Juan Rosell.



Un projecte per a tota Europa

Puig ha insistit que el Corredor representa una infraestructura "no solament per a les comunitats de l'arc mediterrani ni per a Espanya", sinó que es tracta d'un "un projecte Europeu". En aquesta línia, ha explicat que dimarts que ve 10 d'octubre viatjarà a Brussel·les per a participar en el Comitè de les Regions, on traslladarà el seu suport als corredors europeus i reclamarà per a ells un "finançament adequat per part de la Comissió Europea".

"Nosaltres reivindiquem allò que és just, des del diàleg i des de la cerca de complicitats en tot el territori", ha indicat Puig, qui ha assegurat que aprofitarà la cita europea perquè "la importància del Corredor Mediterrani es visualitze més enllà de les fronteres d'Espanya".