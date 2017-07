La Generalitat baixa un 7% les taxes de les universitats i engega la reforma del seu finançament

Educació compleix amb allò que havia promès i baixarà les taxes universitàries. És el resultat de l'acord entre el Consell i les cinc universitats públiques valencianes després de la reunió que han mantingut aquest dimarts el president de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, el titular d'Hisenda i els cinc rectors, representats per Manuel Palomar, responsable de la Universitat d'Alacant.

Les taxes es reduiran un 7% per al curs que dóna començament al setembre i un 8% addicional per al següent. La Universitat Jaume I (Castelló), la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández (Elx) i la Universitat d'Alacant han subscrit aquest acord pel qual la Generalitat es compromet a invertir 18 milions d'euros en dos anys com a compensació per la reducció de taxes.

A més, Puig ha anunciat una inversió de 12 milions d'euros per a les beques salari, un sistema que només ha implantat la Generalitat Valenciana i pel qual s'aporten 600 euros al mes per a estudiants amb dificultats econòmiques, així com la cobertura de la matrícula. "Volem que no hi haja alumnes que deixen d'estudiar per raons econòmiques" ha assenyalat diverses vegades el president.

L'acord consta de cinc punts en els quals també s'inclouen millores al personal docent i no docent de les universitats, acompanyades de dotació pressupostària, així com potenciar la labor de recerca. El cinquè punt, dels més rellevants per als rectors, és la creació d'una comissió d'experts per a abordar el sistema de finançament universitari, una demanda que porten anys arrossegant. Segons ha explicat el president, la comissió definirà els criteris en 2018, "objectius i transparents" i seran aplicables el 2019, amb el compromís de la Generalitat d'augmentar la seua aportació econòmica.

El portaveu dels rectors i de la Universitat d'Alacant considera aquest pacte una "reversió del model valencià, ara equitatiu i consensuat", totalment oposat al model del PP, i ha recordat que la millora en el finançament de les universitats va lligada a la reivindicació autonòmica, una lluita a la qual aniran de la mà amb el Consell.