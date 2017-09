L'incendi en la Ciutat de la Justícia de València va ser "accidental" i l'alarma va sonar

L'incendi registrat el 10 de setembre en la Ciutat de la Justícia de València va ser "accidental" a causa de "una incidència elèctrica" i l'alarma va sonar, segons es desprèn d'un informe policial i d'un altre elaborat pel Servei d'Infraestructures de la Conselleria de Justícia.

"El sistema de detecció contra incendis va funcionar, diguen el que diguen. Va detectar el focus, va alertar mitjançant alarma i va activar el tancament de portes automàtiques que va impedir la propagació de l'incendi i va minimitzar les conseqüències", ha subratllat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que ha comparegut aquest dimarts davant una comissió de les Corts Valencianes.

Aquest mateix dimarts Bravo ha rebut un informe del grup d'inspecció de la Brigada de la Policia Científica que conclou que "tot sembla indicar" que l'incendi va tenir un origen "accidental" per "incidència elèctrica en alguns aparells elèctrics trobats". I va sorgir des del sòl i no des del sostre, com es va pensar inicialment, en el jutjat de Primera Instància número 3 de València.

"Sabem que el sinistre no té res a veure amb fallades del sistema elèctric de l'edifici. Les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia havien sigut objecte de revisió", ha subratllat la consellera.