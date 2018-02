El jutge que investiga els hacktivistes proreferèndum s’inhibeix en una dotzena de jutjats perquè entén que no són una xarxa

El jutge d’instrucció que investiga 15 hacktivistes que van clonar la web oficial del referèndum sobre la independència de Catalunya de l’1 d’octubre passat s’ha inhibit en favor d’una dotzena de jutjats perquè s’investigue separadament cada un dels imputats. Aquesta acció és important, perquè suposa entendre que entre els internautes que van replicar les webs de la consulta no hi ha relació i no poden considerar-se una xarxa organitzada.

El jutge de Paterna (València) continuarà així la seua investigació només contra el jove valencià Vicente M. M. a qui la policia va considerar el capitost d’una xarxa organitzada de suport al referèndum i no un jove emprenyat amb la prohibició del desenvolupament d’una consulta ciutadana. Més encara quan el Tribunal Constitucional l’havia suspés i no prohibit quan van esdevenir els fets, en les setmanes de setembre anteriors a l’1-O.

L’instructor de la causa ha pres declaració aquest dimecres al jove valencià a qui la policia va escorcollar l’habitatge familiar arran d’una denúncia de la Brigada de Delictes Telemàtics de Madrid i una ordre de la jutgessa de guàrdia. El jutge ha preguntat a Vicente, de 21 anys, si treballava per a la Generalitat de Catalunya o si havia cobrat d’aquesta administració per clonar el codi font de la pàgina web del referèndum. El jove ho ha negat, com també ha negat que formara part d’una xarxa organitzada o que coneguera altres dels imputats.

Clonar aquesta pàgina web significava acabar imputat per desobediència

Crida l’atenció que en el procés contra els hacktivistes s’haja produït majoritàriament a Catalunya i amb una ramificació a València. Altres hackers de la resta del territori espanyol o de l’estranger que van ajudar a la clonació de la web del referèndum de l’1 d’octubre ni van ser detinguts ni imputats ni tampoc fustigats per la policia nacional.