"Quantes penúries s'hagueren evitat si els diners de la corrupció hagueren anat a cobrir necessitats socials?"

Joan Llinares ja és oficialment el director de l'agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció valenciana. El gestor cultural de reconegut prestigi deixa el seu càrrec com a responsable de l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona i ha assumit aquest divendres la tasca encomanada per les Corts valencianes.

Per majoria de 65 diputats -amb tot el PP en contra-, Llinares va ser triat a l'abril per a estudiar, analitzar i prevenir la corrupció en l'Administració valenciana, durament castigada i saquejada per ella. "Quantes penúries s'hagueren pogut evitar si els milers de milions desapareguts a les mans dels corruptes s'hagueren destinat a cobrir les necessitats socials, educatives, sanitàries o de desenvolupament tecnològic, industrial o financer?", ha reflexionat el responsable en el seu discurs.

Llinares ha exposat de nou el projecte que ja va avançar en la seua compareixença en la comissió parlamentària: prevenir el frau encara que no siga delicte. "La corrupció és usar els poders públics per a destinar recursos públics al benefici privat", ha assenyalat, relatant la definició del catedràtic de dret en la Universitat de Barcelona, Joan Queralt. Per a desenvolupar l'encomana, Llinares estructurarà l'agència en tres pilars: prevenció, anàlisi i investigació i assumptes jurídics i relació amb altres entitats.

De moment, l'agència no compta amb una ubicació específica i les Corts han cedit un despatx perquè Llinares puga anar dotant a l'agència de cos. El director no considera convenient que l'agència compartisca edifici amb els grups parlamentaris o les conselleries, atès que ha de controlar la seua acció i no seria un espai òptim per a garantir la independència dels funcionaris. "L'agència ha d'estar en un lloc independent en el qual els treballadors no hagen d'adonar a ningú més que a l'agència", ha assenyalat el responsable.

El pressupost inicial de l'entitat és d'1'5 milions d'euros, entre els quals es contempla fer front al lloguer d'un edifici per a començar a treballar. Quant al personal, el responsable no ha volgut detallar el nombre de treballadors -seran funcionaris de l'administració valenciana- ja que dependrà de com s'adapte el pressupost.

Llinares va començar sent gestor cultural i els seus treballs han sigut decisius per a regenerar les institucions públiques. Es va fer càrrec en 2009 del Palau de la Música Catalana després de l'escàndol i la destitució de Fèlix Millet, un treball que ha tret a la superfície les irregularitats jutjades en el cas. També de l'IVAM, després de l'època de Consuelo Císcar, on va trobar compres d'obres que no existien o que havien sigut realitzades després de la seua adquisició i milionaris sobrecostos per reproduccions d'altres obres, amb diferències de fins a un 1.500% en el preu.

L'home que ha alçat múltiples catifes i ha assegut en la banqueta als responsables de la corrupció construirà ara de zero l'agència valenciana contra el frau.