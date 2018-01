Ximo Puig s'estrena en À Punt i demana a 2018 ocupació, justícia social i un nou model de finançament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha oferit aquest dilluns, 1 de gener, el discurs institucional d'Any Nou, el primer des que ocupa el Palau que ha pogut ser seguit a través de À Punt. Concretament, des de la ràdio pública i des de la pàgina web de la nova radio televisió valenciana.

El cap del Consell, que ha recordat que la Generalitat Valenciana compleix en 2018 600 anys d'existència, s'ha referit al quaranta aniversari de la Constitució espanyola, que també es commemora enguany: "Quatre dècades després d'aquell gran consens, patim una crisi territorial que té Catalunya com la seua expressió més evident, però no tot és, no tot pot ser Catalunya", per la qual cosa ha reivindicat les reformes que necessita el conjunt del sistema territorial.

Així, ha insistit que la qüestió territorial va "molt més enllà" i afecta directament als valencians, ja que existeix una "insuportable desigualtat entre persones, segons el territori on vivim". Ha denunciat el "procés de recentralització" que està sent utilitzat per a "minimitzar l'estat del benestar", i ha posat com a exemple d'açò el recurs contra la sanitat universal valenciana.

Puig s'ha referit a la situació econòmica de la Comunitat Valenciana, que ha millorat "malgrat la infrafinanciació i de la falta d'inversions". Ha apuntat que la valenciana és l'única autonomia que ha aconseguit reduir el dèficit en 2017, com s'ha multiplicat per vuit la inversió estrangera, s'han traslladat empreses "cercant seguretat jurídica" o s'han generat al voltant de 190.000 ocupacions en el que portem de legislatura, en un ritme de creació de llocs de treball que "quasi dobla al conjunt d'Espanya". No obstant açò, "encara queden 391.000 persones sense treball i moltes altres no tenen unes condicions dignes", ha ressenyat.

I malgrat açò, que la Comunitat Valenciana "ha complit", "no s'està complint amb la Comunitat Valenciana". És el cas de la reforma del sistema de finançament que va ser aprovat en la Conferència de Presidents amb el compromís del Govern, que "ha incomplit". "Quan es complirà amb els valencians?", s'ha preguntat el cap del Consell.

Puig ha tingut unes paraules per als "reptes" del seu Govern: la desocupació juvenil; els problemes d'aigua en el camp; la millora del sistema sanitari, amb el "gran repte" de la reducció de les llistes d'espera"; l'eliminació dels barracons; l'educació plurilingüe; l'agilització de les ajudes a la dependència...

El president ha tingut un record per a les 48 dones assassinades el passat any víctimes de la violència masclista, vuit d'elles valencianes, "el primer problema de la nostra societat". Quant als objectius per a l'any que ara comença, s'ha marcat tres metes compartides: "ocupació, justícia social i un nou model de finançament".