El ministre Montoro exigeix més ajustos a la Generalitat abans de finalitzar 2017

El Ministeri d'Hisenda ha remès cartes a deu comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana, en les quals adverteix que ja ha detectat una desviació de la regla de despesa i a les quals reclama ajustos addicionals per a tancar l'any 2017 dins de l'objectiu marcat per l'Executiu del 2,1%.

Les missives, signades per la secretària general de Finançament Autonòmic i Local, Belén Navarro, estan dirigides als interventors generals de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Balears, Navarra, Castella-la Manxa, Cantàbria, Extremadura, Murcia i Aragó.

En les cartes, Hisenda alerta que de l'anàlisi de les dades d'execució pressupostària i de la despesa computable a aquestes comunitats s'ha apreciat una evolució que "podria posar en un possible risc" el compliment de la regla de despesa.

Per açò, els reclama que informen de les causes d'aqueixa possible desviació així com de les mesures que pensen engegar per a la seua correcció "abans del tancament del present exercici".

Recorda el departament dirigit per Cristóbal Montoro que la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera preveu mesures "preventives, correctives i coercitives" davant els incompliments per part de les comunitats.

Hisenda també ha enviat una carta similar a la Comunidad de Madrid, però solament per a recordar-li que, segons les seues dades, ha aconseguit ja el límit d'augment de la despesa pública del 2,1%.

Per açò, requereix que li envie informació sobre les actuals previsions d'evolució al tancament de l'exercici i dels riscos d'un possible incompliment.

Dijous que ve està prevista una reunió del Comitè Tècnic Permanent d'Avaluació, en el qual estan representades totes les comunitats de règim comú excepte Catalunya, per a analitzar el tancament de l'any i preparar la reunió de gener del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que ha d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic.