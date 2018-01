Les treballadores de Dulce Hola, en vaga indefinida per l’acomiadament de la meitat de la plantilla

Les treballadores de l’empresa Dulce Hola estan en vaga des del 26 de desembre denunciant incompliments constants de l’empresa. La familiar, ubicada al polígon industrial de Puçol, arrossega uns quants mesos d’impagaments de la nòmina i preveu un ERO per a acomiadar 14 treballadors, la meitat de la plantilla.

Els acomiadaments, segons han explicat unes quantes treballadores, afecten persones amb jornada reduïda –11 mares amb fills a càrrec seu– i tres persones que estan de baixa laboral. L’empresa familiar té 29 empleats, 5 dels quals estan en l’estructura administrativa, que no quedarà afectada per l’ERO.

L’empresa es dedica a l’elaboració de dolços i és proveïdora de Bimbo, a més de proporcionar alguns productes de brioxeria de marca blanca a supermercats com ara Mercadona i Consum.

Dimarts passat 2 de gener la plantilla es va concentrar amb el suport de Comissions Obreres davant de l’Ajuntament de Puçol per exigir el cessament de l’ERO i el pagament de les nòmines endarrerides. Segons han explicat a aquest diari unes quantes treballadores, Dulce Hola deu les nòmines íntegres dels mesos de desembre i novembre, la meitat de setembre i un 25% de juliol.

A més de l’acomiadament, la plantilla denuncia una situació d’“estrés constant” provocada per la mecànica de l’empresa que, asseguren, en cinc anys no ha pagat degudament més de tres mesos de sou íntegre seguits. A això s’afig que, en el mateix període de temps, el fabricant recorreguera a l’acomiadament d’una part dels treballadors durant els tres mesos d’estiu i els va tornar a contractar al setembre, escudant-se en la demanda dels proveïdors. “Hem esgotat ja la meitat de l’atur”, denuncia una treballadora.

La “destrossa psicològica” s’ha produït mentre l’empresa familiar continuava amb la mateixa dinàmica de producció. Segons la versió de les empleades, la mercantil s’escuda en una disminució de la demanda del seu comprador principal per a l’acomiadament. El negoci, segons elles mateixes, només ha tingut pèrdues durant un any, la qual cosa els sembla insuficient per a justificar els acomiadaments. De moment, aquest diari no ha obtingut la versió de l’empresa.