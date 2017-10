La tresorera del PP, citada com imputada pel finançament il·legal del PP de València

La tresorera del PP Carmen Navarro ha sigut citada a declarar com imputada en la peça del cas Imelsa sobre el finançament de les campanyes electorals del PP de València. El jutge investiga el suposat cobrament de comissions il·legals, falsejament en contractes públics, blanqueig de capitals i delicte electoral.

La declaració de Navarro serà dilluns que ve i al costat d'ella atestaran tres persones més -entre elles un representant de JC Decaux- en el marc de la investigació del Jutjat d'Instrucció número 18 de València sobre el finançament de les campanyes electorals del PP en les municipals de 2007 i 2011 a través d'empresa Laterne.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia valencià han assenyalat a EFE que en la providència de l'instructor, datada aquest dilluns 16 d'octubre, se cita també com a testimonis a sis representants d'empreses o grups empresarials com Secopsa, Pavasal, Fovasa, Luis Batalla i Agricultors de la Vega de València perquè declaren el dia 27.

En les seues compareixences, aquests testimonis hauran d'aportar factures sobre pagaments o lliuraments dineràries a Laterne, City Management Council i Product Management Council entre els anys 2006 i 2008.

Així mateix, s'oficia a un banc perquè informe de les persones físiques autoritzades per a tenir accés a un compte a nom del Partit Popular.

Un milió d'euros de fiança a Alfonso Grau

El passat dia 6 l'exvicealcalde de València Alfonso Grau es va acollir al seu dret a no declarar pel finançament d'aqueixes campanyes electorals del PP després d'haver sigut citat com investigat per suborn, malversació i delicte electoral.

Precisament, aquest dilluns s'ha fet públic un acte d'aqueix jutjat on se li imposa una fiança d'un milió d'euros per a assegurar les seues responsabilitats pecuniàries que pogueren derivar-se de la seua imputació.

Segons l'acte pel qual se'l citava a declarar aqueix dia, l'informe elaborat per la Guàrdia Civil concloïa que en 2006 Grau i l'empresari Vicente Sáez Tormo, ja mort, "van convenir a utilitzar l'entramat empresarial" d'aquest últim per a "sufragar de forma irregular l'adquisició de béns i serveis de tercers amb motiu de les eleccions municipals de 2007".