El jutge demana una fiança d'un milió d'euros a Alfonso Grau

El jutjat d'Instrucció 18 de València demana a Alfonso Grau, exvicealcalde amb Rita Barberá, una fiança d'un milió d'euros. Segons el diari Las Provincias, el jutge exigeix a l'exdirigente popular aquesta quantia per a cobrir la responsabilitat civil en cas d'una hipotètica condemna pel cas del 'pitufeig'.

Aquest jutjat va imputar Grau i l'actual tresorera del PP nacional per un suposat delicte continuat de finançament irregular del Partit Popular de la capital valenciana. Segons el Tribunal Superior de Justícia valencià, se li imputa en el context del cas Imelsa per malversació, suborn i delicte electoral pel finançament de les campanyes electorals de 2007 i 2011 a través de l'empresa Laterne.

Els fets, explica el jutjat, "indiquen l'existència d'un actuar, concertat i de certa complexitat, per a l'obtenció de fons amb els quals finançar per sobre del límit legal de despesa, il·lícitament per tant, despesa electoral de la campanya de les eleccions municipals de 2007, i apunten com a principal implicat en aquests fets Alfonso Grau".

L'acte, datat el 20 de setembre, es basa en un informe elaborat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil del que es desprèn que "l'any 2006, en virtut de tractes previs entre Alfonso Grau Alonso (en aquells dies vicealcalde de l'Ajuntament de València), i Vicente Sáez Tormo, ja mort, tots dos van convenir a utilitzar l'entramat empresarial d'aquest últim, i especialment l'empresa LTC -Laterne-, per a aconseguir l'objectiu de sufragar de forma irregular l'adquisició de béns i serveis de tercers desenvolupats amb motiu de les eleccions municipals de l'any 2007, vetlant l'origen dels fons i simulant la imputació de despesa, impedint d'aqueixa manera la seua fiscalització i permetent amb açò que se superara el sostre legal de despesa, sense reflex en la comptabilitat electoral".

Segons va declarar un exassessor del consistori, l'exvicealcalde de València va pagar part de la campanya de Rita Barberá en les eleccions municipals de 2007 amb diners en efectiu. Els diners, 350.000 euros, es va obtenir de la presumpta Caixa B del PP en l'Ajuntament de València i es va pagar en bitllets de 500 euros. En aqueixos comicis el PP va invertir tres milions d'euros, 20 vegades més del declarat.