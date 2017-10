Mónica Oltra: "el missatge era ben clar, sabem on viu la teua família, sabem com podem fer-te mal"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha explicat com ha viscut l' acte d'assetjament de l'extrema dreta a les portes de la seua casa amb cares tapades, una bandera d'Espanya i cants de l'himne nacional i altres consignes nacionalistes.

En una entrevista en la cadena SER Oltra explica que els fets van succeir acabant de sopar, abans d'anar-se'n la família al llit. La vicepresidenta, que explica hores més tard "ja una mica més tranquil·la", que ha sigut una experiència "que a una no li agradaria viure en la vida", però que ha arribat a definir com entre allò "entranyable" i la "consternació", perquè el seu fill li va dir "mira mamà, hi ha una festa". En eixe moment va veure que es desplegava una bandera d'Espanya i va ser quan els va demanar que s'apartaren de la finestra i apagaren les llums. No obstant assenyala que s'han assabentat aquest matí en els informatius.

Mónica Oltra lamenta que "en democràcia aquestes coses no es fan", recordant que l'assetjament es va retransmetre per les xarxes socials i que "va córrer com la pólvora".

A més Oltra ha explicat que va tenir una conversa amb el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, a qui va explicar que havia identificat entre els assistents a José Luis Roberto, líder del partit ultradretà Espanya 2000. També comenta que van ser els mateixos veïns els que van cridar a la policia en veure els fets perquè Roberto "és un personatge conegut i perillós".

La vicepresidenta ha afirmat taxativament que "açò és feixisme, hi ha gent que es creu amb dret a agredir als altres i no es pot minimitzar aquesta qüestió" i afirma que "el missatge era sabem on vius i on està la teua família. L'objectiu és un missatge ben clar: sabem on viu la teua família, sabem com podem fer-te mal”.

D'altra banda Oltra assenyala que "el que més trist em va resultar és l'ús i apropiació dels símbols, en veure la bandera espanyola vaig saber que eren feixistes. La bandera espanyola és la de tots, però és difícil agafar-li afecte a una bandera quan et vénen així a acoquinar".

Per a la vicepresidenta aquest és un capítol més dels quals s'està vivint recentment. "L'extrema dreta en valència sempre ha tingut aquest envalentonament i ara ho estan més", alhora que es preguntava "què estem fent perquè se senten impunes en el carrer?". I amb açò concloïa que "espere que la delegació del Govern, en aquesta setmana tremenda, s'adone de la dimensió que té açò".