Un grup d'emmascarats d'extrema dreta assetja Mónica Oltra en la seua casa

Uns quants membres del partit d'ultradreta Espanya 2000 s'han presentat la nit d'este dimecres davant el domicili de la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, emmascarats, amb una bandera d'Espanya i cantant a crits cançons a favor de "la unitat d'Espanya", afirmaven, com la lletra de l'himne d'Espanya que José María Pemán va fer durant el franquisme. Els ultres ho han retransmès en directe a través d'una xarxa social.

En l'acció d'assetjament, que el partit d'extrema dreta ha definit com "escratxe", es pot veure a diverses persones després d'una gran bandera d'Espanya amb les cares tapades amb màscares de la pel·lícula 'Scream' mentre un d'ells coreja lemes i càntics a través d'un megàfon.



El cap de gabinet d'Oltra ha gravat amb el seu telèfon mòbil aquesta acció d'assetjament i en el seu vídeo identifica a la persona que porta aqueix megàfon com José Luis Roberto, capdavanter d'Espanya 2000 a València..

🎞️ España2000 le canta una serenata a Mónica Oltra y a sus invitados les sienta a cuerno quemado. ¡Dentro video! pic.twitter.com/ATR2CW83RJ — Natalia Alba 🇪🇸 (@InLibertatem) 19 de octubre de 2017

"Estem contra aquests independentistes que volen trencar la unitat d'Espanya; (Compromís) pot ser la marca blanca ací a València de la CUP", diu un dels ultres en un vídeo difós per xarxes socials.



Persones properes a Mónica Oltra expliquen que es trobaven juntament amb ella a aqueixes hores i van gravar als assetjadors, explicant a més que se'n van anar abans que arribara la policia i la Guàrdia Civil, però assegurant que han identificat les cares i els vehicles dels participants.



L'alcalde de València, Joan Ribó, ha condemnat els fets i ha exigit al delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, que s'actue davant aquest tipus d'assetjament perquè no quede impune l'extrema dreta advertint que "és molt important controlar a aquestes bandes d'extrema dreta que ja van actuar el 9 d’octubre".



Entre els suports que ha rebut la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i coportavou de Compromís es troben els de l'alcalde de València, Joan Ribó; el portaveu del PSPV-PSOE en Els Corts, Manolo Mata; i el compte oficial del Parlament valencià.



Els fets han tingut lloc després que el mateix col·lectiu d'Espanya 2000 i el propi Roberto es manifestaren durant la processó cívica del 9 d'Octubre amb agressions verbals especialment als representants de Compromís i Podemos. A la vesprada, a més, va haver-hi atacs de neonazis als participants en la manifestació de la Comissió 9 d'Octubre que fins ara s'ha saldat amb dotze membres de la ultraderecha detinguts per la Policia.