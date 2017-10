Huit ultres d'extrema dreta detinguts ja per la violència a València, entre ells el yomus 'Alfarrasí'

Les detencions dels ultres que van protagonitzar la 'cacera' de l'extrema dreta a participants en la manifestació del 9 d'Octubre van creixent cada dia. Així ja són 8 els ultres detinguts després que s'hagen arrestat 4 més durant les últimes hores, segons informa el periòdic Levante-EMV.

Entre ells destaca la detenció de l'ultra dels Yomus Vicent Estruch, de 42 anys i conegut a València com a 'l'Alfarrasí' i en la seua comarca d'origen com 'cap de pot'. Estruch, que arribava a burlar-se de les crítiques als fets violents en el seu compte de twitter, ha bloquejat tots els seus perfils en les xarxes socials, tant els personals com els professionals, ja que aquest regenta un gimnàs a Benigànim (proper a la seua localitat de naixement), l'Sparta Gym (anteriorment Elite Sport), on diversos agents es van personar en la seua cerca, segons alguns testimonis.

Tots els detinguts estan acusats de delictes d'odi i desordres públics, entre uns altres, per l'atac realitzat als participants de la manifestació de la Comissió 9 d'Octubre. Alguns participants de la manifestació van explicar que els ultres ja estaven esperant-los en la Plaça Sant Agustí, d'on tradicionalment parteix aquesta manifestació que se celebra en la vesprada del 9 d'Octubre.

Per a la detenció dels agressors s'ha demanat la col·laboració ciutadana, perquè s'aporten imatges que permeten identificar als ultres que van cometre els fets. Entre la col·laboració ciutadana està la de la Unió de Periodistes que ha lliurat a la Fiscalia imatges dels atacs, cal recordar que entre els agredits hi havia també reporters gràfics.

Aportem a la investigació oberta x Fiscalia documentació gràfica de les agressions ocorregudes el 9 d'octubre a València pic.twitter.com/M9STD8SPbq — Unió de Periodistes (@unioperiodistes) 16 de octubre de 2017

Paral·lelament, la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat va presentar en Fiscalia una denúncia perquè s'investigaren aquests atacs, que atribueixen a "integrants" del grup ultra Yomus.



Per la seua banda, Moviment contra la Intolerància també va denunciar davant la Fiscalia de delictes d'odi de València aquestes agressions en considerar que poden ser constitutives d'un delicte d'odi per motius ideològics, castigat amb una pena de presó d'un a quatre anys; de lesions, penat de tres a tres anys de presó; d'associació il·lícita, així com d'un altre per impedir el legítim exercici de la llibertat de manifestació, penat de dues a tres anys si realitzen amb violència.