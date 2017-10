L'extrema dreta rebenta la manifestació del 9 d'Octubre a la ciutat de València

L'ambient es presentava tibant i calent de cara les manifestacions convocades per a aquest dilluns a la vesprada a València amb el rerefons del conflicte de Catalunya i finalment per desgràcia s'han produït incidents i els antidisturbis s'han vist obligats a intervenir.

Una de les manifestacions estava convocada, com tots els anys, per la Comissió 9 d'Octubre, que encapçala Acció Cultural del País Valencià (ACPV), sota el lema 'Sí al valencià'.

Una contramanifestació sense permís boicoteja la manifestació vespertina del #9dOctubre . L'han partit en dos i no els deixen passar pic.twitter.com/KqtXluoI8x — Sergi Pitarch (@sergipitarch) 9 de octubre de 2017

A més, n'hi havia una altra convocada per la CUP i Arran, entitats separatistes, sota el lema 'La independència és l'únic camí'. Ambdues partien a les 18.00 hores de la plaça de Sant Agustí.

No obstant això, una contramanifestació sense permís encapçalada pel grup d'ultradreta Yomus, s'ha situat enmig del recorregut, paralitzant la marxa i proferint tot tipus d'insults als manifestants.

La tensió ha anat en augment fins que una desena individus d'extrema dreta han donat una pallissa a un jove, a una parella i a un fotoperiodista de El País, la qual cosa ha obligat a intervenir els antidisturbis. Al fotoperiodista li han intentat furtar la càmera.

Una vegada dispersats els agressors, el grup d'ultradreta s'ha dirigit a l'estàtua eqüestre del rei Jaime I, en el Parterre, on estava previst que finalitzaren les manifestacions. Això ha obligat la policia a desviar-les cap a la plaça d'Amèrica per a evitar mals majors.

Podemos i Compromís demanen la dimissió del delegat del Govern

Podemos, en un comunicat, ha demanat la dimissió del delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, "per haver permès que una contramanifestació il·legal de grups d'ultradreta es creuara amb la convocada de forma legal que sota el lema “Sí al valencià” havia organitzat la Comissió 9 d’Octubre.

"Aquesta manifestació, convocada en defensa del valencià com a espai de trobada, diàleg i consens per organitzacions polítiques, socials i culturals i sindicals", ha afegit la formació morada, "s'ha trobat des de la seua arrencada amb grups d'extrema dreta que han trencat la manifestació i han agredit brutalment diversos manifestants".

Per la seua banda, Compromís també ha demanat la dimissió de Moragues, "per no garantir la seguretat i el dret de manifestació de les persones que han acudit aquest dilluns a la marxa convocada per la Comissió 9 d'Octubre.

Per a Compromís, “la falta de previsió per part de Delegació de Govern ha provocat nombroses agressions a manifestants per part de grups d'extrema dreta que s'han pogut concentrar de forma il·legal davant la tradicional manifestació del 9 d'octubre”. La coalició ha recordat que “és responsabilitat de l'Estat garantir la seguretat i el dret constitucional a la llibertat de reunió pacífica i de manifestació, drets que recull la Constitució en l'article 21, i en aquest cas no han estat protegits”.