Empleo convoca el grupo de trabajo de la Mesa de Hostelería tras las denuncias de dos meses de inacción

El Ministerio de Empleo ha citado para el próximo 23 de febrero el grupo de trabajo de la Mesa de Calidad del Empleo en la Hostelería. Lo hace tras las denuncias de los sindicatos CCOO y UGT, así como del Gobierno balear, del retraso en la convocatoria. Tras dos meses y medio desde la constitución de la mesa el 23 de noviembre pasado, las partes lamentaban que no había tenido lugar ni una reunión, por lo que no habían podido avanzar ni presentar sus propuestas. Las organizaciones de trabajadores advertían de que confiaban en que la iniciativa no se quedara en "una foto" con los agentes sociales.

La configuración de la Mesa tripartita –con representación del Gobierno, patronal y sindicatos, y ocho comunidades autónomas– era parte del acuerdo con Nueva Canarias para que el Ejecutivo de Rajoy sacara adelante los Presupuestos del pasado año. El pasado 23 de noviembre se constituyó este espacio, con el plazo de un año para realizar sus recomendaciones a la mesa de calidad de empleo general, y se formó un grupo de trabajo más reducido para que fuera más ágil el debate de las propuestas. En este grupo tienen representación solo cuatro regiones: Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares.

Varios miembros de este grupo afearon el pasado martes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que no se les hubiera convocado pasados dos meses y medio. "Pedimos que se convoque urgentemente para poder ir a trabajar" –afirmó a eldiario.es el consejero balear Iago Negueruela– "No me lo tomo en broma, no estoy en una mesa para hacer un paripé".

Con fecha del 9 de febrero, tres días después de la denuncia pública, Empleo ha enviado una carta en la que cita a los miembros del grupo de trabajo a acudir al Ministerio el próximo 23 de febrero para su primera reunión. Fuentes del Ministerio de Empleo no confirman este próximo encuentro, ya que en general "no están dando fechas de las reuniones técnicas".

Desde el Govern balear celebran la convocatoria: "Estamos contentos de que por fin el Ministerio haya convocado esta Mesa, tan necesaria para el conjunto de los trabajadores/as de la Hostelería en España".

La hostelería es uno de los sectores más afectados por varios de los elementos de precariedad más denunciados por los sindicatos, como la temporalidad y la parcialidad excesivas, que esconden a menudo situaciones de fraude. La tasa de temporalidad –porcentaje de empleados con contratos temporales respecto al total de asalariados– se eleva en el sector a un 35,35%, respecto al 26,7% total.

Por su parte, César Galiano, responsable de Hostelería de UGT, afirma que en la organización esperan que la cita "no quede en una mera puesta en escena sino que se traduzca en algo positivo".