El PSOE pide conocer las pensiones no contributivas retiradas por el Gobierno

El grupo parlamentario del PSOE ha pedido al Gobierno que informe del número de pensiones no contributivas que ha inspeccionado y retirado desde 2012 hasta la fecha, ante el temor de que cerca de 26.000 personas hayan dejado de percibir esta prestación mínima el año pasado.

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha advertido a EFE de que en 2016 cerca del 4 % de los pensionistas no contributivos han podido perder esta prestación y que el 7 % de las inspecciones acaba en la supresión de esta paga o en la modificación de la cuantía percibida.

Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social reconoce a las personas que se encuentran en situación de necesidad protegible o no tienen recursos suficientes para subsistir porque no han cotizado lo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Estas prestaciones no contributivas son las de jubilación y de invalidez y el PSOE señala que en 2016 alcanzaron un total de 455.077 pensionistas (255.165 por jubilación y 199.912 por invalidez).

Heredia avisa de que en Málaga se han retirado 855 pensiones en 2016 y pide al Ejecutivo, a través de una batería de preguntas en el Congreso, que detalle cuántas inspecciones ha realizado la Seguridad Social de pensiones contributivas y no contributivas desglosando los datos por provincias y Comunidades Autónomas.

"Creemos que puede haber una persecución hacia este colectivo que es el más débil", afirma tras recordar que 368,9 euros es la pensión no contributiva máxima, que en la mayoría de los casos debe ser complementada por las autonomías.

Para percibir una pensión no contributiva es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos y en el caso de las pensiones de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar el entorno de los 5.150 euros anuales.

El diputado socialista critica que el Ejecutivo pueda estar "retirando" estas pensiones y no centrar sus esfuerzos en perseguir a los grandes defraudadores por lo que también insta al Gobierno a dar cuenta de las inspecciones que ha instado la administración en 2016 por actos contra la Seguridad Social o contra la Hacienda Pública.

"Lo han hecho con mucha prudencia para que no nos enteráramos", ha aseverado en referencia a las pensiones no contributivas.

El grupo socialista reitera que los pensionistas son un 20 % "más pobres que hace cinco años" como consecuencia de las subidas del IVA, el IBI o de la factura de la luz, además de por la retirada de medicamentos subvencionados en el Sistema Nacional de Salud.

Indica que en España 2,5 millones de personas reciben una pensión mínima y lamenta la subida de "poco más de 1 euro" que ha aprobado el Gobierno en 2017.

Heredia urge también a que las pensiones mínimas y no contributivas sean un tema central en las recomendaciones que debe hacer la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y que además vuelva a ligarse la subida de las pensiones contributivas a la inflación.