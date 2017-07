Rivas acoge el festival Garage Sound, que mezcla música, motor y gastronomía

Rivas se prepara para acoger este fin de semana el festival Garage Sound, un evento que entremezcla el mundo de la música y el del motor, acompañado de gastronomía, con conciertos y exhibición de coches en el auditorio Miguel Ríos.

Desde el Consistorio han impulsado un descuento aproximado del 20 % para los vecinos de la localidad que compren sus entradas en la taquilla del auditorio los días del evento.

"La idea es crear una cita anual que reúna a quienes aman el motor y el rock más clásico", explican sus promotores.

Durante dos días, el público puede disfrutar de espectáculos protagonizados por bicicletas, exhibiciones de coches y motos y conciertos de grupos como The Darkness, The Answer, Ugly Kid Joe, Nasville Pussy o Shawn James & The Shapeshifters.

El espacio contará con la carpa 'The garage', con exposición de coches y motos que participan en los concursos, y un circuito de pista con 1.200 metros cuadrados para la exhibición de saltos de motos de estilo libre y de pilotos de minimotos.

Además, se ha instalado un escenario principal para las actuaciones musicales y una zona gastronómica donde se instalarán diferentes camiones-restaurante con comida variada.