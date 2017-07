El Concierto de las Velas: el evento que ilumina Pedraza cada año

Pedraza puede presumir de ser uno de los pueblos de mayor belleza de España, su encanto medieval carga de historia sus calles y su buen estado de conservación le permite a uno sentirse como transportado en el tiempo.

Situado a poco menos de 40 km de Segovia, la villa de Pedraza es un destino turístico de obligada visita en cualquier momento del año. Sus casas, su antigua cárcel, su castillo y el museo Zuloaga, el cordero asado de su gastronomía… Atractivos no le faltan. Situada en un alto, se caracteriza por mantener una estructura medieval, con una única puerta de acceso, una Plaza Mayor con soportales, iglesias y una fortaleza como guinda del pastel.

Pero si se quiere vivir un ambiente realmente especial, los dos primeros sábados de julio se celebra El Concierto de las Velas de Pedraza, dos noches en las que la luz artificial se apaga y sólo las velas iluminan las piedras que dan forma a la villa.

50.000 velas para iluminar Pedraza

Pedraza ya es de por sí un enclave de película, mágico en cualquier momento, pero cuando las velas se encienden y el alumbrado público desaparece esta villa medieval saca a relucir su lado más encantador. Todo el pueblo se vuelca en esta celebración, desde los vecinos que adornan sus casas colocando velas en sus fachadas hasta la impecable organización que va desde los aparcamientos improvisados en una loma frente al pueblo hasta la limpieza y decoración de todos los espacios de esta localidad segoviana.

Todo queda repleto de velas, desde el arco de entrada a la villa hasta el castillo, pasando por todas y cada una de sus calles y por su puesto su Plaza Mayor. Las velas se comienzan a encender sobre las 19:30 y todo el mundo participa en ello. El concierto comienza a las 22h, cuando aún es casi de día, por lo que es sobre media noche, al finalizar, cuando sus asistentes pueden disfrutar de las calles de Pedraza iluminadas por miles y miles de velas. Este año, concretamente, 50.000.

El castillo de Pedraza, iluminado y decorado para la ocasión, hace de telón de fondo del concierto.

Una tradición que comenzó en 1991

En 2017 se celebra el vigesimosexto aniversario de El Concierto de las Velas y es que este evento que ya se ha vuelto en toda una tradición comenzó a celebrarse en 1991. Al contrario de lo que se puede pensar no es una “noche de las velas” en la que además se celebra un concierto, sino todo lo contrario ya que el concierto en sí marcó el origen de esta celebración.

Hace 26 años se realizó un primer concierto con el fin de recaudar fondos con los que restaurar el órgano de la iglesia del pueblo. Para decorar las calles de la villa durante la noche se decidió recurrir a un gran número de velas y, desde entonces, la fama del evento se ha extendido por todo el país.

Actualmente, el escenario del concierto se sitúa justo delante de la puerta del castillo de Pedraza y el patio de butacas ocupa toda la explanada frente a la fortaleza. Así, el castillo iluminado y decorado con velas y antorchas para la ocasión hace de telón de fondo de la música.

Este año, la I Filarmonici di Roma con Kirill Troussov como violinista solista ha sido la encargada de poner banda sonora al concierto “Genios y diablos” el 1 de julio con interpretaciones de Vivaldi, Respighi, Tartini, Boccherini, Shubert y Paganini. El sábado 8 de julio serán los virtuosos de la filarmónica de Berlín, con Laurentius Dinca como director y violín, los encargados del concierto “Virtuosismo para disfrutar” con interpretaciones de Svendsen, Grieg, Boccherini, Massenet y Johan Strauss.

Las calles de Pedraza brillan como nunca en una noche especialmente mágica.

El polémico aforo limitado

Conforme ha aumentado la popularidad de sus velas con el paso de los años el alto nivel de afluencia de visitantes se había vuelto un problema, miles de turistas llegados desde toda la geografía española abarrotaban sus calles y logísticamente a Pedraza, un pueblo de poco más de 400 habitantes, le costaba digerir tal avalancha de gente y de coches.

En 2017, por primera vez, se ha decidido limitar el acceso a la villa y la polémica no ha tardado en llegar. Además de las 1.800 entradas para el concierto que dan también acceso al pueblo se pusieron a disposición de los visitantes 5.000 entradas gratuitas que no tardaron en agotarse. A partir de las cuatro de la tarde quien no tuviera entrada no podía acceder a Pedraza y, aunque la organización había intentado informar sobre esta limitación por todos los medios posibles y hasta las carreteras que llevan al pueblo estaban plagadas con carteles anunciando este límite de aforo, ha sido mucha gente la que en su primer fin de semana ha llegado a la puerta del pueblo y se ha tenido que volver a su casa al no disponer de entrada.

Si estás interesado en asistir el próximo sábado 8 de julio a El Concierto de las Velas date prisa, aún quedan entradas disponibles para “Virtuosismo para disfrutar”, pero es probable que no tarden en agotarse.