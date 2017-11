Aprobados 2,2 millones para terminar las obras primera fase del Hospital de Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación del modificado de las obras de terminación del nuevo Hospital de Cáceres en su primera fase, por un importe de un total de 2.262.784,42 euros.

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, la modificación se debe a que durante la ejecución de las obras de terminación de la primera fase del nuevo hospital cacereño se detectaron deficiencias relativas, entre otros aspectos, a las obras de urbanización, definición técnica y económica de los capítulos de movimiento de tierras, firmes y pavimentos y drenajes.

Estas deficiencias han hecho necesaria la redacción de documentación complementaria.

Rosiña ha señalado que con este nuevo gasto, el presupuesto de la primera fase se sitúa en 15.878.484 euros, y pone de manifiesto, junto a decisiones adoptadas con anterioridad, el compromiso de este Ejecutivo para finalizar la primera fase del hospital de Cáceres.

Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Cáceres ha pedido "urgentemente" una dotación presupuestaria para iniciar la segunda fase del nuevo hospital en 2018 "y su terminación en 2019", porque la apertura de la primera fase sin la segunda "es un parche no deseable".

Por este motivo, el órgano colegial solicitará reuniones con los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura para reclamar el "compromiso de dotar en los presupuestos de 2018 una partida suficiente para poder terminar las obras en 2019".

El colegio también ha instado a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y al SES a ofrecer una "mayor información y coordinación con los profesionales médicos para ver cuáles son las mejores decisiones por el bien de los pacientes", según han informado desde el colectivo en nota de prensa.

El presidente del órgano colegial, Carlos Arjona, se ha reunido con todos los jefes de servicio y sección del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres para estudiar la situación de las obras del nuevo hospital, la "previsible terminación de la primera fase y la propuesta del SES de abrir la fase quirúrgica en 2018".

Durante este encuentro se ha concretado que "lo ideal" sería la apertura del hospital una vez completado "los graves problemas existentes actualmente en los servicios quirúrgicos".

Igualmente, todos los servicios manifestaron su "preocupación" al "no conocer la previsiones de futuro referente al nuevo hospital", por lo que solicitaron una "mayor coordinación, pues los pacientes no son ni quirúrgicos ni clínicos. Son pacientes con pluripatologías".

En este sentido, han acordado pedir a la gerencia del Área de Salud de Cáceres una reunión informativa del proyecto, en la que "los profesionales puedan manifestar sus dudas y preocupaciones", porque, han subrayado, la obra del nuevo hospital "es la obra de nunca acabar".

Además, han concluido que la actual situación del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres es "muy preocupante", en especial el del hospital de Nuestra Señora de la Montaña, y que la "falta de quirófanos en el hospital San Pedro de Alcántara conlleva un aumento de las listas de espera".

Por último, los profesionales colegiados han manifestado que los servicios quirúrgicos "muestran la necesidad urgente de la dotación de nuevos quirófanos ante la falta de ellos en el actual complejo hospitalario".

Los servicios centrales (radiología, hematologia o laboratorios) "piden un incremento de plantillas para poder atender transitoriamente los dos hospitales". Junto a ellos, los servicios clínicos "reclaman que se termine urgentemente la segunda fase del nuevo hospital".

Becas universitarias

La Gobierno extremeño ha autorizado hoy la convocatoria de las becas complementarias de enseñanzas universitarias, para el curso académico 2017/2018, con un importe máximo presupuestado de 1.260.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los estudiantes universitarios que realicen estudios conducentes a la obtención de un título oficial de grado, licenciatura, arquitectura e ingeniería en la Universidad de Extremadura (UEx).

También puede obtenerse para cualquier universidad pública del territorio español, siempre que los estudios que se cursen, de carácter presencial, no sean impartidos en la UEx o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad extremeña.

Al tratarse de becas complementarias, se establece como requisito que la persona solicitante tenga concedida la beca del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en el curso académico 2017/2018, con el único componente de beca de matrícula.

Las becas de la Junta de Extremadura tendrán dos modalidades: residencia (cuando la persona solicitante tenga su domicilio en una localidad distinta a aquella en la que se ubica el centro universitario) y cuantía fija ligada a renta (para sufragar gastos generales por la realización de estudios universitarios en personas cuyo nivel de renta familiar no supere los umbrales fijados en la orden de convocatoria).

Tarjeta de transportes

El Consejo de Gobierno ha autorizado por otro lado la convocatoria, para el año 2017, de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, la conocida tarjeta SATE, por un importe de 1.312.092,62 euros.

Los titulares de esta tarjeta pueden acceder a una subvención en los desplazamientos en transporte público regular por carretera que tengan su origen en Extremadura y su destino esté situado dentro del territorio nacional peninsular.

La Junta recuerda que el decreto que regula estas ayudas fue modificado en junio de este año y supuso la incorporación como beneficiarios de dos nuevos colectivos, el de vecinos de núcleos de población con menos de 500 habitantes y los desempleados con 45 años cumplidos sin derecho a prestaciones.

El decreto mantiene como beneficiarias, entre otras, a las personas mayores de 60 años, las que perciban pensiones contributivas de incapacidad permanente o invalidez, personas beneficiarias de pensiones no contributivas de invalidez, o bien de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio.

La cuantía individualizada de la subvención será del 50 por ciento del gasto subvencionable contraído por las personas beneficiarias, excepto en el caso de las personas beneficiarias por ser víctimas de violencia de género, en cuyo caso la ayuda será del cien por ciento.

Cambios en altos cargos

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña ha informado de que el Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado una modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Por una parte, se crea la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio (y se suprime la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local), al frente de la cual estará Manuel Mejías Tapia.

Además, se suprime la Dirección General de Desarrollo Rural (de la que era titular Manuel Mejías Tapia) y se crean la Dirección General de Administración Local (para la que se nombra a Nieves Esteban Paz, hasta ahora responsable de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local) y la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, para la que se nombra a Nieves Villar Fresno.