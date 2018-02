Cs critica que Nevado haya “despachado" la inversión de la mina sin negociar

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) ha criticado que la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, "haya despachado" una inversión tan importante como la mina de Valdeflores "en un fin de semana, sin negociar", y ha demandado que se abra un debate "serio" sobre el proyecto.



En un comunicado, pide que en este debate participen interesados y afectados, asociaciones, la empresa y técnicos en la materia.



El portavoz de esta formación, Cayetano Polo, ha considerado una "desfachatez" que Nevado critique que Cs no se pronuncie sobre este asunto cuando ha habido un fin de semana para estudiar el proyecto.



"Si le parece tiempo suficiente, debería enviar el currículum a la empresa porque debe tener grandes conocimientos en minería", ha ironizado Polo.



Nevado aseguró ayer estar "perpleja" ante el hecho de que Cs no se hubiera pronunciado al respecto, pese a que el Gobierno popular había remitido la documentación del proyecto (a su vez, enviada por la Junta) a todos los grupos municipales la semana pasada.

PP y PSOE "mienten"

Polo ha considerado que "tanto PP como PSOE están mintiendo desde el principio" y "lo único que hacen es tirarse la pelota y pronunciarse en contra", pero nadie se ha sentado a hablar con la empresa para conocer el impacto económico para el futuro de la ciudad.



"Entre las peleas de ambos partidos -ha destacado Polo- corremos el riesgo de que el Ministerio nos empuje a que el proyecto salga adelante".



A su juicio, "quizás ellos saben que se va a hacer sí o sí, pero están enganchándose para arañar algunos votos".



Por este motivo, la formación naranja ha exigido a Nevado que se convoque la mesa de trabajo que se aprobó en el pleno de septiembre y que todavía no se ha convocado ni parece que se vaya a convocar tras la negativa del resto de grupos a que el proyecto sea una realidad.



Para Polo, la alcaldesa no debe estar para detener inversiones en la ciudad y se debería haber reunido con la empresa, porque no se puede renunciar a un proyecto sin conocerlo y sin saber todas las repercusiones económicas que podría tener en la ciudad.



Polo ha concluido que se pronunciará sobre este asunto cuando haya un debate transparente en el que se escuchen todas las opiniones y se conozcan en profundidad todas las vertientes económicas y medioambientales del proyecto.