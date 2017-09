España lleva 39 años haciendo concesiones a Cataluña, no hay que negociar nada, defiende Ibarra

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha pedido hoy un frente común de todas las fuerzas políticas estatales que defienden la unidad de España y el sistema constitucional "ante el ataque brutal de los independentistas" a la democracia.



Ibarra, en declaraciones al programa 'Más de uno' de Onda Cero, ha dicho que la sociedad española ya vivió "dos ataques parecidos, dos ataques furibundos", a lo que hoy se plantea en Cataluña: "el asalto al Congreso por Tejero" y "el Plan Ibarretxe."



De estas dos situaciones, según ha agregado, "salimos bien" porque "todos aquellos que defendían el sistema democrático actuaron de forma conjunta" con los "ataques".



Esta misma receta es, a juicio de Ibarra, la válida para hacer frente a la situación de Cataluña. "Ahora parece que también, que los partidos estatales están en contra del ataque, pero cada uno va por su cuenta", ha apuntado.



De hecho, Ibarra ha indicado que "hay algunas declaraciones que desconciertan", como algunas voces que hablan de "intentar pactar una solución" y de un referéndum que sea legal.



"No es necesario negociar nada con Cataluña a partir del día 2 de octubre", ha aseverado el expresidente extremeño. "Todo aquel que no sabe lo que hay que hacer, siempre dice que habrá que hacer algo", ha incidido.



A su juicio, "se haga lo que se haga, ya sea un estado federal o confederal, o más financiación", los independentistas "no van a aceptar nunca nada".



"El afán de un nacionalismo es conseguir un Estado... y llevamos 39 años haciendo concesiones y ninguna ha servido para aplacar el afán independentista de esta gente", ha manifestado Ibarra, quien ha remarco que la única legalidad existente es la Constitución, "no la que ellos se han inventado".



"Se está prohibiendo una pregunta, no un referéndum, pues usted -en alusión al Gobierno catalán- no puede preguntar eso de marcharse"