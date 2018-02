San Valentín anima a los enamorados, al comercio, los restaurantes y hoteles

El Día de San Valentín, patrón de los enamorados, es una jornada de exaltación del amor que no sólo anima a quienes lo tienen sino también cada vez más al comercio, la hostelería y los hoteles ya que proliferan los regalos de flores, joyas, perfumes y libros, las cenas románticas y las noches especiales.



No obstante, es preciso tener precaución en los gastos sentimentales para que el Santo no pase luego una factura excesiva a los bolsillos.



El presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, (CETEx), José Luis Ascarza, ha explicado a EFE que se trata de una fecha "muy anotada" en la gestión de los establecimientos hoteleros y de restauración, que tienen altas tasas de ocupación todos los años y experimentan una tendencia al alza.



"Se celebra, ya lo creo que se celebra, con muchas parejitas jóvenes y otras más serias y formadas, de todo", ha señalado.



En este sentido, los establecimientos prevén incrementos en sus volúmenes de negocio con la presencia de clientes que no son los habituales, para lo que promocionan sus ofertas para los enamorados mediante medios como la cartelería y el buzoneo.



Se trata de "cenas íntimas y especiales con sus velitas, etcétera, y algunas cosas extras en los alojamientos como la típica botella de cava".



Ascarza ha subrayado que es evidente que San Valentín ayuda económicamente al sector al igual que lo hacen otros acontecimientos y que numerosas parejas lo celebran cada año independientemente si llega en un fin de semana o en un día de diario, como sucede este año.



Ha agregado que los clientes analizan numerosos factores a la hora de elegir los restaurantes y los hoteles, entre ellos la ubicación y su experiencia del servicio en años anteriores.



Por su parte, la secretaria de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (FEDACOEx), María Ángeles Costa, ha explicado a EFE que esa jornada no es "un hito" en las ventas pero que sí es positiva porque suben en un mes que tradicionalmente es malo para el sector.

Promoción digital

En este sentido, los comercios extremeños promocionan sus productos mediante diversos recursos publicitarios tradicionales pero desde hace unos años cada vez más en Internet y las redes sociales, un modo de atraer a los clientes que en su opinión es preciso potenciar.



Esto es especialmente importante ya que San Valentín coincide con la época de las rebajas.



Entre los artículos más demandados, Costa ha dicho que se mantienen en primera fila los clásicos de siempre, es decir, las joyas, los perfumes, las flores y los libros.



Además, la técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx), Lali Bermejo, ha aseverado a EFE que todo impulso a la actividad económica es positivo tanto para los establecimientos comerciales de proximidad como para la hostelería y la restauración.



Como ejemplo, ha resaltado la importancia del día para el sector de la floristería ya que la demanda y el precio de los artículos, especialmente el "estrella", las rosas, suben notablemente.



Ha señalado el auge de esta celebración y que esto se evidencia en el hecho de que los comercios, los restaurantes y los hoteles se esfuerzan más cada año en promocionar productos, cenas y alojamientos.



Sin embargo, Bermejo ha recomendado a los consumidores que se ajusten a sus presupuestos ya que "es un día comercial y el amor quizá deberíamos celebrarlo los 365 días del año".



"Pero bueno, si se decide apostar por San Valentín hay que tener cuidado en no salirse de la economía personal".