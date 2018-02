Expertos vaticinan que antes de 2025 no habrá un AVE que conecte Badajoz con Madrid

El informe del Club Sénior de Extremadura señala que antes de 2025 ó 2026 no habrá un tren de alta velocidad que conecte Badajoz con Madrid.

En cuanto al tren de altas prestaciones, estiman que sí podría estar circulando en 2019 con motores diésel. Aunque recuerdan que la promesa del ministerio ha sido la electrificación para 2020. Teniendo en cuenta los plazos y las adjudicaciones, apuntan que hasta 2021 no estaría electrificado el tramo Badajoz-Plasencia.

"Como plataforma terminada en 2019 podrá estar, pero electrificado antes de 2021 será muy difícil, teniendo en cuenta los tiempos y los procesos que quedan pendientes", explica Antonio González, ingeniero de caminos y miembro del Club Sénior.

Adjudicaciones a la baja

En rueda de prensa, el Club Sénior ha advertido que no se pueden hacer adjudicaciones a la baja, adjudicaciones ‘temerarias’ que obligan a rehacer el proyecto y que han impedido el comienzo de las obras. Se trata según explican de obras que estaban contratadas que no se han comenzado, y que además hay que rehacer el proyecto en base a la nueva ley ferroviaria.

El club de expertos señala además que no solo se necesita la línea de alta velocidad, sino c ompletar todas las infraestructuras internas para no perder el tren de las conexiones y el desarrollo económico de la comunidad.

Como apunte positivo, señalan que el pacto del ferrocarril incluía la demanda de solicitar la conexión de Mérida y Puertollano, “y al menos el ministerio ya ha decidido modernizar y mejorar esta línea con proyectos de electrificación y mejoras de la plataforma”.