La Junta considera insuficiente el incremento de fondos para políticas de empleo por parte del Gobierno

Extremadura acudía a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales con el ‘convencimiento’ de haber hecho “un gran esfuerzo” en las políticas activas de empleo en cuanto a la consecución de objetivos que marca el propio Ministerio y de lo que depende el reparto de fondos.

Frente a esto la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, califica de insuficiente el incremento de fondos que recibirá Extremadura para políticas activas de empleo.

Este año recibirá 4,7 millones de euros más por haber alcanzado los objetivos marcados por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Recibirá 76,3 millones de euros, mientras que el año pasado fueron 71,6 millones.

En contra el Ejecutivo extremeño recuerda que la región está por encima de la media de cumplimiento, un 0,55 por ciento, mientras que la media nacional es del 0,5. "Tenemos que manifestar que son fondos insuficientes porque, después del gran esfuerzo que hace Extremadura teniendo que adaptar esos objetivos a la realidad de la Comunidad y que es muy difícil, 4,6 millones de euros suponen muy poco porque la financiación del Ministerio es muy insuficiente. No ha habido un aumento significativo, estamos aún muy lejos de conseguir la cantidad que se perdió en 2011. Son 2.800 millones de euros menos que entonces", ha destacado Esther Gutiérrez.

Aun así “seguiremos trabajando por hacer nuestros deberes y por hacer las cosas bien, como se están haciendo”.

Garantía juvenil

Como ha explicado la consejera, la ministra ha pedido esfuerzo por parte de las comunidades autónomas para ejecutar los Fondos de Garantía Juvenil y ha mencionado que hay cinco regiones que han cumplido en 2016 el cien por cien de la ejecución de esos fondos. Extremadura es una de ellas.

“Esto quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo pero, desde el Gobierno de Extremadura, queremos reivindicar la insuficiencia de esos fondos puesto que no se corresponde con el esfuerzo que estamos realizando y con la problemática que tiene nuestra región”.

De momento esto no equivale a un mayor reparto de Fondos de Garantía Juvenil para Extremadura. “Esperamos que se nos tenga en cuenta cuando se termine el periodo operativo de estos fondos, en lugar de que se devuelvan a Bruselas; si algunas comunidades autónomas no los han ejecutado todos, espero que ahí se tenga en cuenta a las comunidades autónomas que sí cumplimos”.

Presupuestos generales del Estado

Sobre los recientemente presentados Presupuestos Generales del Estado (PGE), la consejera ha dicho que "ojalá que haya presupuestos, pero que sean consensuados y que haya un reparto equitativo". Nosotros vamos a pedir que se apueste por el empleo, igual que por la educación, sanidad y otros servicios básicos”.

Gutiérrez ha denunciado que los PGE salen desfavorecidos para Empleo y Educación. “No podemos decir que estos PGE nos llenen. A Extremadura no se nos ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta a nuestra región con las dificultades que tenemos, ni por la alta tasa de paro tan elevada que tenemos”. Por eso, la consejera ha lamentado que, tras las reuniones mantenidas en Madrid por el propio Presidente de la Junta de Extremadura y por el equipo directivo de la Consejería de Educación y Empleo para pedir un esfuerzo extraordinario del Estado para la región, esto no se haya visto reflejado en los presupuestos.

Tarjeta social

Las comunidades autónomas van a trabajar en grupos para configurar esta tarjeta social que acabe con las duplicidades y la complementariedad de las prestaciones de las distintas administraciones.

Cada comunidad autónoma aportará al grupo de trabajo dos representantes cada región. “Nosotros colaboraremos porque será también un beneficio a nivel general”, ha destacado finalmente Gutiérrez Morán.