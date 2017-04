El PSOE pide el apoyo de todos los partidos para ‘corregir’ las inversiones del Estado en Extremadura

El portavoz del PSOE extremeño, Miguel Ángel Morales, ha pedido la connivencia y el apoyo de todos los partidos políticos, especialmente del PP, para que se pueda corregir vía enmiendas la falta de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Extremadura.



Ha criticado la ‘cerrazón y la sinrazón’ del PP extremeño "en su defensa a ultranza" del Gobierno de Mariano Rajoy frente a los recortes que los PGE establecen con respecto a la Comunidad Autónoma.



El dirigente socialista ha recordado que las cuentas del Estado para 2017 reducen en más de un 17 por ciento las inversiones en Extremadura, con 60 millones de euros menos, y que actualmente se invierte la mitad de lo que se invertía en 2010.

También ha dicho que no entiende que los ‘populares’ extremeños no apoyen el establecimiento de un Plan Especial de Empleo para la región y que se dediquen únicamente "a meterse con la Junta de Extremadura y con Guillermo Fernández Vara".



Ha instado al PP a "no ser cómplice" de las políticas de recortes con Extremadura, sobre todo en un tema tan esencial como el empleo o en cuestiones como las infraestructuras o el ferrocarril en los que la comunidad autónoma presenta "carencias desde hace muchísimo tiempo".

Desempleo

El portavoz socialista ha destacado que actualmente hay en la región 20.000 parados menos que en 2015, cuando el PP dejó el Gobierno de la comunidad autónoma, pero ha reconocido que "todavía muy muchas personas desempleadas" en la región.



También ha indicado que en la actualidad la Junta paga a sus proveedores en 10 días, mientras que durante el mandato de José Antonio Monago el plazo era de 118 días. Morales ha insistido en criticar al PP por "intentar desgastar a la Junta para sacar rentabilidad política" y ha vuelto a pedir el apoyo de todos para tratar de mejorar los PGE en relación a Extremadura, no para que el Gobierno regional "pueda sacar pecho", sino para resolver los problemas de los extremeños en relación al paro, las infraestructuras o el tren.



Tacha de lamentable el último incidente vivido este domingo cuando se incendió una máquina en Cañaveral (Cáceres), lo que provocó que los cuatrocientos viajeros que iban en tren a Madrid viesen retrasada su llegada una hora y media.

Primarias del PSOE

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, el portavoz de los socialistas extremeños se ha referido al proceso de primarias al que se enfrenta su partido. Ha dicho que hay que entender que no se trata de "una lucha cainita entre los distintos candidatos", sino que "lo importante es el proyecto que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo y que se resume en el trabajo diario por los ciudadanos".



Tras precisar que no se trata de elegir a "ningún mesías", Morales ha abogado por que la campaña se desarrolle con "absoluto respeto". Ha reiterado la "neutralidad absoluta" del PSOE extremeño, que facilitará a todos los candidatos los mismos medios e instrumentos cuando pasen por Extremadura.