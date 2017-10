Extremadura adquiere casi 220.000 vacunas para la campaña de la gripe

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales desarrollará entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre la campaña de vacunación contra la gripe, para la que ha adquirido 219.500 dosis. El objetivo es superar la cobertura de la pasada campaña, que se cerró con 29 fallecidos, la mitad de los cuales no se había vacunado.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado que el porcentaje de la población de riesgo que se vacuna en Extremadura está por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque es similar a la media española.



Ha hecho un llamamiento a los extremeños para que acudan a vacunarse, aunque se este todavía a comienzos de otoño, porque es conveniente que cuando llegue el tiempo más frío y seco se tengan las defensas necesarias.

Pasada campaña

Según ha explicado, en la campaña 2016-2017 se vacunaron un total de 174.328 extremeños, con una cobertura del 55 por ciento entre personas de 65 o más años, que este año se quiere llevar hasta el 65 por ciento, mientras que en los menores de 60 años se quiere alcanzar el 60 por ciento y el 40 por ciento en el caso de los profesionales sanitarios.



El Sistema Centinela detectó la pasada campaña 2.200 casos por cada 100.000 habitantes, con el mayor pico, de carácter epidémico, en la primera semana de enero. De los casos detectados por el sistema, el 77 por ciento no estaba vacunado, de ellos el 23 por ciento tenía algún factor de riesgo, y solo el 0,23 por ciento tuvo que ser hospitalizado (143 personas), de las que el 51 por ciento no estaba vacunada, por lo que, según Vergeles, "este es uno de los objetivos a combatir" este año.



Además, ha incidido en que la cepa del virus que provoca la gripe cambia cada año, por lo que para protegerse "no hay nada mejor que vacunarse cada año", aunque ha lamentado que desde la campaña 2004-2005 sea una tendencia a la baja, influido también por campañas antivacuna.



Los 29 fallecidos en la campaña de 2016-2017 suponen una tasa de letalidad del 20,28 por ciento, superior a la de 2015-2016, situación que también se produce en relación a los casos presentados.



Para conseguir la cobertura recomendada por la OMS, la consejería ha puesto en marcha una campaña informativa en la que se recomiendan una serie de hábitos higiénicos y de comportamiento para evitar el contagio de la gripe y disminuir tanto su frecuencia como las complicaciones derivadas de la misma en los colectivos de riesgo.