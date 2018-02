El arzobispo de Santiago sobre la polémica del pregón del Carnaval: “Estas ofensas no aminoran la gloria que los santos viven en Dios”

La Catedral de Santiago ha acogido en la tarde de este sábado un “acto de desagravio” convocado por la Iglesia tras la polémica creada con el pregón del Carnaval de la capital gallega. En él, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, realizó una intervención de unos nueve minutos centrada en exclusiva en criticar las supuestas ofensas pronunciadas una semana antes contra el Apóstol Santiago y la Virgen del Pilar de las que un diario local no dio cuenta hasta tres días después citando a personas presentes en el acto. De esa pieza informativa se hicieron eco otros medios y el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, acabó recibiendo amenazas de muerte.

En su intervención de este sábado, Barrio admitió que “es verdad que estas ofensas no aminoran un ápice la gloria y la felicidad que los santos ya viven en Dios nuestro padre, pero nosotros [...] debemos sentirnos próximos y desagraviarlos ” . El arzobispo dijo que ni el contexto del Carnaval ni la libertad de expresión podían justificar unas ofensas que no concretó y añadió que las “corrientes laicistas generan cristianofobia ” . “Quiero llamar a recuperar la centralidad de la dimensión religiosa en la vida que es lo que hace progresar íntegramente al hombre”, añadió Barrio, para finalizar con una cita diciendo que “Jesús desde la cruz diría 'padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o tal vez sí, pero equivocados'”.

En el “acto de desagravio” estuvo presente, de pie junto a las primeras filas de bancos de la nave central de la Catedral, el portavoz municipal del PP, Agustín Hernández. También se pudo ver en el templo a la ex-senadora y viceportavoz del grupo popular en el Parlamento de Galicia, la también santiaguesa Paula Prado, miembro del comité de dirección del PP gallego.