La Fiscalía de Galicia investiga si los incendios fueron “coordinados” pero recuerda que nunca se ha probado

La Fiscalía Superior de Galicia ha informado este miércoles, a través de una nota de prensa, que ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar sobre la ola de incendios de los últimos días “si existen indicios de una planificación coordinada” en su origen. Sin embargo, la propia Fiscalía añade que en la ola de incendios de 2006 también abrió unas “diligencias similares para investigar la existencia de una trama organizada” pero que “tras el exhaustivo análisis realizado no se pudo determinar entonces la existencia de una actividad criminal coordinada”.

Según la Fiscalía, el decreto de incoación de diligencias lo firmó el fiscal superior, Fernando Suanzes, y en él se señalan las “graves consecuencias” de los incendios, entre ellas las cuatro muertes. Y añade que “ante la gran alarma social causada, y sin perjuicio de las investigaciones que tramiten los diversos juzgados de instrucción del territorio para determinar los autores, partícipes y demás particularidades de cada evento criminal acotado espacialmente, de su exclusiva competencia, la Fiscalía considera necesario investigar si los numerosos incendios originados obedecen a una iniciativa criminal compleja de grupos con intencionalidad que persigan objetivos supraindividuales”. La Fiscalía añade que “la forma” en que se produjeron los incendios “hace pensar en la posibilidad de una actuación criminal más allá de la de simples autores ocasionales con perfiles criminológicos conocidos”, por lo que dice que es necesario realizar “las indagaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos”.

A continuación, la nota de la Fiscalía recuerda que “tras la ola de incendios forestales registrada en verano de 2006, la Fiscalía abrió unas diligencias similares para investigar la existencia de una trama organizada, aunque tras el exhaustivo análisis realizado (circunstancias en las que se produjeron los incendios, zonas afectadas, perfiles de los incendiarios, etc.) no se pudo determinar entonces la existencia de una actividad criminal coordinada”. Según la Fiscalía, “los datos de la investigación fueron actualizados y analizados anualmente, con idéntico resultado2. Y finaliza diciendo que once años después es necesario realizar un “nuevo diagnóstico” para “despejar incógnitas”.

El pronunciamiento de la Fiscalía se produce después de que en los últimos días tanto la Xunta como el Gobierno central, sin aportar aún pruebas al respecto, vengan insistiendo en presentar los incendios como "terrorismo".