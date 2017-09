Alemania vota hoy en unas elecciones en las que Merkel parte como favorita

Los colegios electorales en Alemania abrieron este dominado a las 6:00 GMT para unos comicios generales en los que 61,5 millones electores están llamados a votar para elegir a sus representantes en el Parlamento y su futuro Gobierno. Los colegios cerrarán sus puertas a las 18.00 (16.00 GMT) e inmediatamente después se conocerán los primeros sondeos a pie de urna.

Las últimas encuestas dan una clara ventaja a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel, que se sitúa cerca de 14 puntos por encima del Partido Socialdemócrata (SPD), liderado por el expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz. Este ya ha ido a votar en compañía de su esposa, en su ciudad natal, Würselen.

Además, los sondeos auguran que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se estrenará en el Bundestag como tercera fuerza parlamentaria, con alrededor del 11% de los votos. Además de la entrada de AfD, los sondeos vaticinan el regreso a la cámara de los liberales del FDP.

Sólo cinco partidos de los 42 que presentan candidatos tuvieron escaños en el Bundestag (Cámara Baja) en la legislatura que acaba: la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, el Partido Socialdemócrata (SPD), La Izquierda y Los Verdes.

Coaliciones para gobernar

Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, Merkel tendrá que volver a formar coalición para gobernar y probablemente estará ante la alternativa de continuar con la gran coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) o formar una alianza tripartita por el FDP, considerado como el socio natural de la CDU, y Los Verdes. Esa coalición tripartita sería algo inédito a nivel federal, pero a nivel regional existe actualmente en el estado federado de Schleswig-Holstein (norte de Alemania).

Los dos grandes partidos han señalado durante la campaña que su intención no es continuar con la gran coalición, fórmula que suele considerarse como un último recurso si otras alianzas no son viables. Además, al SPD no le resultaría fácil volver a convencer a sus bases de la conveniencia de continuar como socios minoritarios en un gobierno presidido por Merkel. De otro lado, ante todo en el FDP hay resistencias a entrar a formar parte de un gobierno en el que también estén Los Verdes.

Referendos simultáneos

En Berlín, Duisburgo, Halle y Bremen, por otra parte, se celebraran simultáneamente con las elecciones referendos sobre temas de carácter local o regional. En la capital los electores son invitados, por una iniciativa popular que recogió suficientes firmas para forzar la convocatoria de la consulta, a instar al gobierno de la ciudad-estado a abandonar los planes de cierre del aeropuerto de Tegel.

En Bremen los ciudadanos tendrá que decidir sobre una ampliación de la legislatura del parlamento regional de cuatro a cinco años. En Duisburgo los iniciadores del referendo piden impedir la construcción de una gran tienda de rebajas mientras que en Halle los ciudadanos son consultados sobre la mudanza de la administración municipal a un edificio actualmente vacío que debe ser renovado.