Barack Obama reacciona al veto de Trump: "Los valores de Estados Unidos están en peligro"

Barack Obama ha roto su silencio tras dejar la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, y lo ha hecho para criticar a su sucesor. "Los valores estadounidenses están en peligro", ha expresado el expresidente de los Estados Unidos en un comunicado, sobre la prohibición temporal de entrada a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana firmado recientemente por Donald Trump.

Obama ha mostrado su preocupación por las medidas tomadas por el republicano apenas una semana después de tomar posesión de su cargo. Tal y como apunta el comunicado remitido por el portavoz del expresidente, Kevin Lewis.

"Ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional de reunión, organización y haciendo que sus voces sean escuchadas por los oficiales electos es exactamente lo que esperamos ver cuando los valores estadounidenses están en peligro", recoge el texto.

Esta preocupación va acompañada de cierta esperanza. El expresidente ha asegurado sentirse "alentado por el nivel de compromiso social" advertido en Estados Unidos contra las medidas migratorias adoptadas por Trump durante los últimos días.

Asimismo, el comunicado recuerda que durante su último discurso como presidente de los Estados Unidos, Obama habló de la responsabilidad que tienen todos los americanos de ser "guardianes de la democracia".

"En su discurso oficial final como presidente, (Obama) habló sobre el importante papel de los ciudadanos y cómo todos los estadounidenses tienen la responsabilidad de ser los guardianes de nuestra democracia, no sólo durante las elecciones, sino todos los días", reiteró su portavoz.

Lewis también se refirió a la insistencia de Trump en que su decisión de detener temporalmente a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y frenar el recibimiento de refugiados sirios en Estados Unidos es similar a una decisión de Obama de 2011.

"Con respecto a las comparaciones con las decisiones de política exterior del presidente Obama, como hemos escuchado antes, el presidente fundamentalmente no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión", reiteró Lewis.

OBAMA stmt: “The President fundamentally disagrees with the notion of discriminating against individuals because of their faith or religion” pic.twitter.com/3SsuIUbfSd