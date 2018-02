Detenido el presidente de Oxfam internacional por un caso de corrupción en Guatemala

El expresidente de Guatemala Álvaro Colom fue detenido hoy acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado durante el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008-2012. En esa operación ha sido arrestado Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas guatemalteco y, desde 2015, presidente de Oxfam internacional.

La noticia llega días después de que, según 'The Times', siete trabajadores, entre ellos el jefe la misión británica de Oxfam, Roland Van Hauwermeiren, contrataran los servicios de prostitutas, sin descartar que entre ellas hubiera menores de edad.

Fuentes condenó en su perfil de Twitter hace unos días los hechos cometidos en Haití:

Condeno abominables acciones de equipo de Oxfam en Haití en 2011. Representa un certero golpe a gran trayectoria de miles de buenas personas de Oxfam, con quienes me identifico, que han apoyado a las víctimas de desastres y de la injusticia. — Juan Alberto Fuentes (@JAFuentesKnight) 12 de febrero de 2018

Oxfam Internacional ha indicado que su presidente ha sido "franco" con el consejo de administración en la investigación sobre él respecto a un caso de corrupción, en la que ha "cooperado plenamente". "Oxfam todavía no conoce la naturaleza formal de los cargos, si hay alguno, contra el doctor Fuentes Knight. Aún así, él se ha mostrado completamente franco con el consejo y la dirección de Oxfam sobre el hecho de que está entre antiguos funcionarios investigados", señaló la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, en una comunicado.

El Gabinete de Álvaro Colom

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han practicado hoy 14 registros en los que buscan capturar a varias personas, entre ellas miembros del Gabinete de Gobierno del exmandatario Álvaro Colom.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron las detenciones de varios exministros: el citado Juan Alberto Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ), Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).



El Transurbano es un sistema de transporte público de la Ciudad de Guatemala operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses e impulsado por el Gobierno de Guatemala durante la administración de Colom y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, y se paga con una tarjeta. Las autoridades no han especificado hasta el momento más detalles de este caso ni los delitos que se les imputan a los detenidos.



A su llegada a Torre de Tribunales, Fuentes Knight dijo que cuando él dejó el cargo pidió que se investigaran supuestas "anomalías" que empezaban a aparecer por parte de la empresa que operaba el servicio de transporte.

"Exigí una investigación"

"Cuando yo renuncié yo exigí que se iniciara una investigación y que no se canalizaran más recursos al Transurbano, a la empresa en particular. Naturalmente la Contraloría no tenía ningún informe", especificó. Añadió que no lo denunció porque no tuvo suficiente información en su momento.



En este operativo hubo un accidente vial en el que estuvo implicada la patrulla que trasladaba a Gándara, que chocó con otro vehículo, pero el exfuncionario salió ileso, mientras que uno de los policías tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.