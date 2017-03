Trump pide al Congreso que investigue el supuesto espionaje de Obama a su campaña electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Congreso que investigue si su predecesor, Barack Obama, "abusó de sus poderes ejecutivos" en 2016 en el marco de las pesquisas sobre las conexiones entre el círculo interno del magnate y oficiales rusos. Así lo ha hecho saber la Casa Blanca a través de un comunicado y varios mensajes en Twitter del portavoz de Trump, Sean Spicer.

(1/4) Reports concerning potentially politically motivated investigations immediately ahead of the 2016 election are very troubling. — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017

(2/4) President Trump is requesting that as part of their investigation into Russian activity, the congressional intelligence committees — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017

(3/4) exercise their oversight authority to determine whether executive branch investigative powers were abused in 2016. — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017

(4/4) Neither the White House nor the President will comment further until such oversight is conducted. — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017

Trump escribió ayer en su cuenta de Twitter que Obama, había ordenado que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre. El presidente estadounidense parecía estar citando una información aparecida en el medio ultraconservador Breitbart.

Un portavoz de Obama ha desmentido que el por entonces todavía presidente ordenase pinchar las comunicaciones de Donald Trump. "Ni el presidente Obama ni ningún cargo de la Casa Blanca ordenó jamás vigilar a ningún ciudadano estadounidense. Cualquier sugerencia en otro sentido es sencillamente falsa", apuntó el portavoz de Obama, Kevin Lewis, a través de un comunicado.