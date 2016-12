¿Qué pasa cuando Madrid activa la fase 3 del protocolo anticontaminación?

¿Qué pasa cuando los niveles de contaminación persisten y se activa el escenario 3 del protocolo anticontaminación en Madrid? La principal diferencia con respecto a la fase 2 es que se restringe la circulación del 50% de los vehículos por la almendra central. Además, se mantienen las limitaciones de velocidad a 70 km/hora en la M-30 y las prohibiciones de aparcamiento en el centro.

Esta es una guía con las características que incluye la fase 3 del protocolo anticontaminación.

¿Qué vehículos pueden circular?

Los días pares solo podrán circular los coches cuya matrícula acabe en número par y en 0. Los días impares, solo podrán circular los coches que tengan matrículas que acaben en número impar.

Si vivo en el centro, ¿puedo coger el coche?

No. Si tu matrícula está entre las restringidas, no puedes hacer ningún desplazamiento, no puedes sacar tu coche del aparcamiento. La restricción de circulación te afecta en cualquier tipo de desplazamiento, independientemente de tu destino final.

¿Tampoco puedo coger el coche para salir de Madrid?

No. Si tu matrícula está entre las restringidas, no puedes circular por la zona restringida, independientemente de dónde vayas o de dónde salgas.

¿Hay excepciones?



Sí. Si en el coche vais tres personas o más, no te afecta la restricción.

Si tu horario laboral empieza antes o después de que termine el horario de transporte público y tu empresa lo certifica, no te afecta la restricción.

Además, podrán circular los vehículos adaptados a las personas con movilidad reducida o aquellos con el distintivo "cero emisiones" de la DGT, como algunos coches particulares o servicios como Car2Go.

¿Puedo aparcar en el centro?

A menos que seas residente, no podrás aparcar en la zona SER, esto es, dentro de la circunvalación de la M-30. Los parquímetros tampoco funcionarán, aunque sí podrás estacionar tu coche en los parkings privados si tu matrícula te permite circular ese día.

Horario

El horario establecido para las limitaciones de velocidad y aparcamiento será el mismo que el que se lleva aplicando desde el fin de semana. La limitación de velocidad a 70 km/hora se aplica a partir de las 6.00 de la mañana. La de aparcamiento, de 9.00 a 21.00 horas. Las medidas de restricción de la circulación se aplicarán a partir de las 6.30 y hasta las 21.00 horas.

Taxis

Desde el Ayuntamiento recomiendan que los taxis que estén libres no circulen por la zona centro, a excepción de los ecotaxis (de bajas emisiones) y eurotaxis (adaptados para personas con movilidad reducida).

¿Y si no puedes usar el transporte público?

Si tu horario laboral está fuera del servicio de cobertura de transporte público (de 00.00 a 6.30 horas), puedes desplazarte a tu trabajo en coche siempre que lo acredites a través de un certificado de empleador.

¿Y si me salto la prohibiciones?

Por conducir por la almendra central con la matrícula contraria a lo establecido por el calendario, la multa es de 90 euros, o 45 si pagas a corto plazo.

En caso de superar el límite de 70 km/hora, la sanción será progresiva en función de la velocidad:

- De 71 a 100 km/hora: 100 euros

- De 101 a 120 km/hora: 300 euros y dos puntos

- De 121 a 130 km/hora: 400 euros y cuatro puntos

- De 131 a 140 km/hora: 500 euros y seis puntos

- Más de 41, sanción muy grave: 600 euros y seis puntos

Por aparcar en una zona no autorizada para residentes: 90 euros, o 45 en pronto pago.

¿Y si tengo que ir al hospital?

Si se trata de una urgencia se puede entrar con el vehículo hasta la puerta del centro para dejar al enfermo. En caso de tratarse de una consulta se recomienda ir, si fuera posible, en transporte público.

Recomendaciones del Ayuntamiento

Ante una posible activación de los escenarios 3 ó 4, el Consistorio recomienda: compartir coche, utilizar el transporte público, utilizar el vehículo privado hasta un punto exterior a la M-30 o, si es posible, modificar los horarios de desplazamientos.

¿Cuántos días durarán las restricciones?

Los distintos escenarios o su desactivación dependen de las previsiones meteorológicas y de la evolución de los niveles NO2, que no se conocen con exactitud hasta las tardes o las noches, con lo que hay que estar atento a las comunicaciones oficiales.