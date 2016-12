La disminución de la contaminación rebaja aún más las restricciones del tráfico en Madrid

Todos los vehículos pueden circular ya por la almendra central de Madrid pero no pueden superar los 70 kilómetros por hora en la vía de circunvalación M30 y en los accesos desde la M40, ni aparcar en las zonas y horario del estacionamiento regulado (SER) aquellos conductores que no sean residentes. Se trata del escenario 2, a partir del sábado 31 de diciembre la única restricción será la de no superar los 70 km por hora en las zonas anteriormente mencionadas.

Este sábado 31, escenario 1 del #protocolocontaminación: no hay restricciones y se mantiene el límite de 70 km/h en M30 y accesos. pic.twitter.com/Ajr8Kw0qaW — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 30 de diciembre de 2016

Madrid rebaja así al 1 el escenario del Protocolo de contaminación tras la histórica jornada de este jueves, en la que solo los vehículos con matrícula impar pudieron recorrer el anillo interior de la M30.

"Aunque los niveles de polución continúan siendo elevados, no se han dado las condiciones para mantener el Escenario 2, por los que se aplicará el Escenario 1", explica el consistorio en una nota de prensa después de que este jueves se anunciara el escenario 2 para la jornada de hoy. En la misma nota el Gobierno de Manuela Carmena advierte de que las previsiones meteorológicas siguen siendo desfavorables para los próximos días y se aconseja para los desplazamientos por la ciudad "la utilización del transporte público"

Para este viernes aunque se haya desactivado la prohibición de circular al 50 por ciento de los vehículos, el ayuntamiento mantiene hoy las restricciones de aparcamiento en el centro y la limitación de velocidad en esta vía de circunvalación.

En la jornada de ayer, el tráfico en la capital de España fue fluido; los servicios de EMT y Metro funcionaron con normalidad; y los agentes de Policía Municipal sancionaron a numerosos vehículos con matrícula par que habían accedido al interior de la ciudad.